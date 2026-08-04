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Finančná správa spracovala zatiaľ 1,2 milióna poukázaní 2 % z daní
Rodičom smeruje 902. 000 a neziskovým organizáciám viac ako milión poukázaní.
Autor TASR
Bratislava 4. augusta (TASR) - Finančná správa (FS) doteraz za zdaňovacie obdobie 2025 eviduje celkovo 1,23 milióna vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane. Rodičom smeruje 902.000 a neziskovým organizáciám viac ako milión poukázaní. Informoval o tom v utorok hovorca FS Daniel Kováč.
Ku koncu júla bolo podaných 406.000 vyhlásení prostredníctvom daňových priznaní k dani z príjmov a 828.000 samostatných vyhlásení o asignácii dane. Hovorca pripomenul, že daňovníci mohli po prvýkrát v jednom vyhlásení poukázať podiel zaplatenej dane nielen neziskovej organizácii, ale zároveň aj jednému alebo obom rodičom, preto je celkový počet poukázaní vyšší ako počet podaných vyhlásení.
„Na základe podaných vyhlásení finančná správa doteraz previedla Sociálnej poisťovni 18,26 milióna eur určených pre 230.282 rodičov. Sociálna poisťovňa tieto prostriedky vyplatí rodičom spolu s dôchodkom, pričom o ich vyplatenie nie je potrebné osobitne žiadať. Neziskovým organizáciám bolo k dnešnému dátumu poukázaných 980.721 príspevkov z podielu zaplatenej dane v celkovej výške 85,74 milióna eur,“ vyčíslil Kováč.
Zároveň upozornil, že uvedené údaje zatiaľ nie sú konečné, keďže niektoré vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane sú stále v štádiu spracovania. Časť daňovníkov využila zákonnú možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania, pričom posledné priznania za zdaňovacie obdobie 2025 budú podané až v priebehu septembra tohto roka. „Po úplnom spracovaní podaných daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2025 sa počet vyhlásení, poukázaní aj celková suma poukázaného podielu zaplatenej dane ešte zvýšia,“ avizoval hovorca.
Ku koncu júla bolo podaných 406.000 vyhlásení prostredníctvom daňových priznaní k dani z príjmov a 828.000 samostatných vyhlásení o asignácii dane. Hovorca pripomenul, že daňovníci mohli po prvýkrát v jednom vyhlásení poukázať podiel zaplatenej dane nielen neziskovej organizácii, ale zároveň aj jednému alebo obom rodičom, preto je celkový počet poukázaní vyšší ako počet podaných vyhlásení.
„Na základe podaných vyhlásení finančná správa doteraz previedla Sociálnej poisťovni 18,26 milióna eur určených pre 230.282 rodičov. Sociálna poisťovňa tieto prostriedky vyplatí rodičom spolu s dôchodkom, pričom o ich vyplatenie nie je potrebné osobitne žiadať. Neziskovým organizáciám bolo k dnešnému dátumu poukázaných 980.721 príspevkov z podielu zaplatenej dane v celkovej výške 85,74 milióna eur,“ vyčíslil Kováč.
Zároveň upozornil, že uvedené údaje zatiaľ nie sú konečné, keďže niektoré vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane sú stále v štádiu spracovania. Časť daňovníkov využila zákonnú možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania, pričom posledné priznania za zdaňovacie obdobie 2025 budú podané až v priebehu septembra tohto roka. „Po úplnom spracovaní podaných daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2025 sa počet vyhlásení, poukázaní aj celková suma poukázaného podielu zaplatenej dane ešte zvýšia,“ avizoval hovorca.