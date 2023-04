Finančná správa spracovala zatiaľ vyše 852.000 daňových priznaní

Bratislava 4. apríla (TASR) - Finančná správa k dnešnému dňu prijala a načítala do systému viac ako 852.000 daňových priznaní (DP) k dani z príjmov za rok 2022. V porovnaní s vlaňajškom sa zvýšil počet podaných odkladov na podanie daňového priznania o 11.429, informovala v utorok hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.



Riadny termín na podanie DP k dani z príjmov vypršal 31. marca tohto roka. "K dnešnému dňu finančná správa dostala celkovo 852.504 daňových priznaní, čo predstavuje 69,74 % v porovnaní s celkovým počtom podaných DP v minulom roku. Ďalšie daňové priznania podané poštou daňové úrady skenujú a priebežne spracovávajú," priblížila.



Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP podalo 290.640 daňovníkov, čo medziročne predstavuje nárast o 4,09 %. Ďalšie daňové priznania tak finančná správa očakáva v najbližších mesiacoch, maximálne do 30. septembra.



Na základe podaných DP a vypísaných žiadostí v nich bude finančná správa postupne zasielať aj preplatky. Klienti ich dostanú najneskôr do 10. mája tohto roka, dodala Rybanská.