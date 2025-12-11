< sekcia Ekonomika
Finančná správa spúšťa implementáciu systému e-Faktúra
Systém je súčasťou zásadných zmien v zákone o dani z pridanej hodnoty (DPH), schválených tento týždeň v Národnej rade (NR) SR.
Autor TASR
Bratislava 11. decembra (TASR) - Finančná správa (FS) začala s implementáciou systému e-Faktúra, ktorý je súčasťou zásadných zmien v zákone o dani z pridanej hodnoty (DPH), schválených tento týždeň v Národnej rade (NR) SR. Nové riešenie má priniesť podnikateľom jednotný elektronický formát faktúr, menej administratívy a efektívnejšie spracovanie údajov. Pre verejnosť sa nič nemení, povinnosť sa bude od roku 2027 týkať iba firiem a podnikateľských subjektov, informoval vo štvrtok hovorca FS Daniel Kováč.
„Nové pravidlá zavádzajú postupný prechod na plne elektronickú výmenu faktúr v medzinárodne používanom formáte, ktorý odstráni súčasný problém rôznych typov faktúr - papierových, PDF či ďalších elektronických verzií. Jednotný formát výrazne obmedzí potrebu ručného prepisovania údajov do účtovných softvérov, zníži chybovosť a prinesie podnikateľom úsporu časov aj nákladov. Vďaka štandardizácii a digitálnej archivácii bude celý proces bezpečnejší, transparentnejší a kompatibilný s európskymi systémami,“ priblížil hovorca.
Prechod na elektronickú fakturáciu bude podľa neho postupný, aby ho zvládli malé aj veľké podniky. Prípravný rok 2026 preto bude slúžiť na úpravu účtovných softvérov, testovanie integrácií, školenia a výber Digitálneho poštára. „Firmy, ktoré používajú účtovné softvéry, budú e-faktúry odosielať automatizovane cez integráciu svojho systému s vybraným Digitálnym poštárom. Menší podnikatelia a živnostníci budú môcť využiť jednoduché webové alebo mobilné aplikácie od certifikovaných Digitálnych poštárov, ktoré budú fungovať ako elektronická schránka na prijaté a odoslané faktúry,“ vysvetlil Kováč.
Digitálny poštár je certifikovaný poskytovateľ elektronickej doručovacej služby, cez ktorú sa bezpečne odosielajú a prijímajú e-faktúry v jednotnom formáte. Podnikatelia si ho budú môcť vybrať z ponuky certifikovaných poskytovateľov, ktorých zoznam bude zverejnený na portáli FS začiatkom roka 2026.
Od 1. januára 2027 sa bude povinnosť vyhotovovať faktúry v zadanom elektronickom formáte (XML/Peppol BIS) vzťahovať na každú zdaniteľnú osobu, či už ide o firmu, neziskovú organizáciu, štátnu inštitúciu alebo samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO), ktorá je platiteľom DPH na Slovensku. Od tohto dátumu bude mať zároveň každá právnická osoba a fyzická zdaniteľná osoba povinnosť takúto elektronickú faktúru vedieť prijať. „Aj keby faktúry sami nevystavovali, musia mať zazmluvneného Digitálneho poštára, aby takéto elektronické faktúry vedeli prijímať,“ upozornil hovorca FS.
V druhej fáze, od 1. júla 2030 sa očakáva rozšírenie povinnosti elektronických faktúr aj na cezhraničné dodania tovarov a služieb do Európskej únie (EÚ) a tretích krajín. „V súvislosti so spustením Fázy 2 sa plánuje úplne zrušiť povinnosť podávať kontrolný výkaz DPH,“ doplnil Kováč.
