Finančná správa spúšťa komunikačný kanál na platforme WhatsApp
Kanál bude slúžiť na rýchle a prehľadné informovanie o aktuálnych témach, dôležitých upozorneniach, výsledkoch práce finančnej správy či praktických informáciách pre verejnosť.
Autor TASR
Bratislava 9. marca (TASR) - Finančná správa (FS) SR rozširuje svoje komunikačné kanály a začne informovať verejnosť aj prostredníctvom platformy WhatsApp. V pondelok o tom informovala FS.
Nový WhatsApp kanál bude slúžiť najmä na rýchle a prehľadné informovanie o aktuálnych témach, dôležitých upozorneniach, výsledkoch práce finančnej správy či praktických informáciách pre verejnosť a podnikateľský sektor.
„Chceme byť bližšie k ľuďom a komunikovať spôsobom, ktorý je pre nich prirodzený a dostupný. WhatsApp dnes patrí medzi najpoužívanejšie komunikačné aplikácie a veríme, že aj prostredníctvom tohto kanála dokážeme verejnosti prinášať rýchle a zrozumiteľné informácie,“ uviedol riaditeľ odboru komunikácie a organizácie FS SR Martin Dorčák. Doplnil, že nový kanál môže byť užitočný najmä v aktuálnom období podávania daňových priznaní.
Nový WhatsApp kanál Finančnej správy je možné vyhľadať v zozname noviniek v mobilnej aplikácii alebo sa k nemu dá pripojiť naskenovaním QR kódu na webovej stránke Finančnej správy.
