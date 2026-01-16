< sekcia Ekonomika
Finančná správa spúšťa otvorenú pilotnú prevádzku QR platieb
Po novom si systém QR platieb môžu otestovať všetky podnikateľské subjekty, ktoré používajú online registračné pokladnice.
Autor TASR
Bratislava 16. januára (TASR) - Finančná správa (FS) spustila otvorený pilotný projekt QR platieb, ktoré sú tak už dostupné pre všetkých podnikateľov. Majú teraz možnosť vybrať si z viacerých bezhotovostných riešení a v dostatočnom predstihu sa pripraviť na zákonnú povinnosť účinnú od 1. marca 2026. Zákazníci budú môcť aj naďalej platiť hotovosťou, no pri nákupe nad 1 euro bude možné požiadať aj o bezhotovostnú úhradu. Informoval o tom v piatok hovorca FS Daniel Kováč.
Pripomenul, že odštartovaniu otvoreného pilotného projektu QR platieb predchádzal menší uzavretý pilot, pri ktorom sa systém testoval v 12 podnikateľských subjektoch a dvoch bankách. Počas tohto pilotného testu občania cez QR platby zrealizovali viac ako 1000 transakcií.
Po novom si systém QR platieb môžu otestovať všetky podnikateľské subjekty, ktoré používajú online registračné pokladnice. „Firmy, ktoré chcú tento spôsob platby poskytovať, by si mali u dodávateľa pokladničného systému overiť, či ich registračná pokladnica túto možnosť podporuje, a zároveň si v banke aktivovať zasielanie notifikácií okamžitých platieb do systému NOP,“ priblížil Kováč. Finančná správa pri realizácií projektu oslovila všetky komerčné banky, k dnešnému dňu sú technicky pripravené poskytovať notifikačný účet Tatra banka a Slovenská sporiteľňa.
„Naším cieľom je uľahčiť podnikateľom splnenie ich zákonnej povinnosti. QR platby vnímame ako jednu z dostupných ciest, nie ako jediné riešenie bezhotovostných platieb. Úlohou finančnej správy bolo pripraviť štátnu infraštruktúru a otvoriť ju trhu - otvorený pilot umožňuje bankám a dodávateľom systémov ponúkať podnikateľom rôzne funkčné alternatívy,“ vysvetlil prezident FS Jozef Kiss. Zdôraznil, že využívanie systému QR platieb od finančnej správy je pre podnikateľov zo strany štátu bezplatné.
Zároveň pripomenul, že nová legislatíva neruší možnosť zákazníkov platiť hotovosťou, ale rozširuje ich možnosti. Ak kupujúci pri nákupe nad 1 euro požiada o bezhotovostnú platbu, podnikateľ má po novom povinnosť ponúknuť mu aspoň jednu formu takejto úhrady. Podnikatelia si pritom môžu zvoliť model bezhotovostnej platby, ktorý im najviac vyhovuje. Môže ísť o klasický platobný terminál, ktorý umožňuje platby kartou, mobilom, hodinkami či prsteňom, mobilnú aplikáciu s vyžiadaním platby formou zobrazenia QR kódu, alebo platbu cez QR kód priamo integrovanú v systéme eKasa pomocou štátneho systému alebo cez ľubovoľného komerčného poskytovateľa.
„Finančná správa zároveň pripomína, že povinnosť ponúknuť bezhotovostnú platbu sa neuplatňuje v objektívnych prípadoch, akými sú výpadok internetového pripojenia alebo nedostupnosť poskytovateľa platobných služieb, ani u subjektov, ktoré majú výnimku z evidencie tržieb podľa zákona, napríklad predaj cenín alebo predaj tovarov a služieb osobami s ťažkým zdravotným postihnutím,“ doplnil Kováč.
