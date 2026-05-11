< sekcia Ekonomika
Finančná správa spúšťa preventívnu kontrolnú akciu
Kontroly sa budú realizovať v sektoroch, ktoré vykazujú zvýšené riziko porušovania predpisov, a to remeselné činnosti predovšetkým v stavebníctve, starostlivosť o telo, gastro a ubytovacie služby.
Autor TASR
Bratislava 11. mája (TASR) - Finančná správa (FS) SR spúšťa rozsiahlu preventívnu akciu v sektoroch s najvyšším rizikom porušovania zákona. Kontrolóri preveria, či prevádzky používajú registračné pokladnice, umožňujú bezhotovostné platby a majú viditeľné oznámenie o povinnosti evidovať tržbu a odovzdať pokladničný doklad, informovala v pondelok FS.
Kontroly sa budú realizovať v sektoroch, ktoré dlhodobo vykazujú zvýšené riziko porušovania predpisov, a to remeselné činnosti predovšetkým v stavebníctve, starostlivosť o telo, gastro a ubytovacie služby a tiež v zdravotníckych ambulanciách. Len v súkromných zdravotníckych ambulanciách presahuje podľa FS ročný objem tržieb približne 500 miliónov eur, čo podčiarkuje význam dôsledného dodržiavania zákonných povinností.
Cieľom akcie ale podľa FS nie sú sankcie, ale prevencia. Kontrolóri sa v rámci tejto akcie zamerajú výlučne na preverenie, či je na predajnom mieste umiestnená registračná pokladnica, či je umožnená platba bezhotovostne, a tiež či je viditeľne umiestnené oznámenie o povinnosti evidovať tržbu a odovzdať pokladničný doklad.
Primárne nepôjde o kontrolu evidovania tržieb ani o ukladanie sankcií. V prípade zistenia, že predávajúci neumožňuje kupujúcemu vykonať platbu bezhotovostne alebo nemá oznámenie na predajnom mieste, bude poučený o zákonných povinnostiach alebo vyzvaný na odstránenie zistených nedostatkov.
Po ukončení preventívnej akcie bude finančná správa pokračovať v kontrolách už s možnosťou uloženia sankcií. Prevádzky tak dostávajú priestor na nápravu ešte predtým, než začne sankčný režim.
Kontroly sa budú realizovať v sektoroch, ktoré dlhodobo vykazujú zvýšené riziko porušovania predpisov, a to remeselné činnosti predovšetkým v stavebníctve, starostlivosť o telo, gastro a ubytovacie služby a tiež v zdravotníckych ambulanciách. Len v súkromných zdravotníckych ambulanciách presahuje podľa FS ročný objem tržieb približne 500 miliónov eur, čo podčiarkuje význam dôsledného dodržiavania zákonných povinností.
Cieľom akcie ale podľa FS nie sú sankcie, ale prevencia. Kontrolóri sa v rámci tejto akcie zamerajú výlučne na preverenie, či je na predajnom mieste umiestnená registračná pokladnica, či je umožnená platba bezhotovostne, a tiež či je viditeľne umiestnené oznámenie o povinnosti evidovať tržbu a odovzdať pokladničný doklad.
Primárne nepôjde o kontrolu evidovania tržieb ani o ukladanie sankcií. V prípade zistenia, že predávajúci neumožňuje kupujúcemu vykonať platbu bezhotovostne alebo nemá oznámenie na predajnom mieste, bude poučený o zákonných povinnostiach alebo vyzvaný na odstránenie zistených nedostatkov.
Po ukončení preventívnej akcie bude finančná správa pokračovať v kontrolách už s možnosťou uloženia sankcií. Prevádzky tak dostávajú priestor na nápravu ešte predtým, než začne sankčný režim.