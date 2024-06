Modernizovaný tranzitný systém spustia v druhej polovici roka

Bratislava 28. júna (TASR) - Finančná správa (FS) upozorňuje obchodnú verejnosť, že sa nemení súčasný stav a postupy v colných systémoch pre tranzit. Zavedenie nového colného informačného systému do prevádzky sa posúva na druhú polovicu roka 2024. Informoval o tom Daniel Súkup, hovorca finančnej správy.



Priblížil, že zo strany Európskej komisie prišlo k vydaniu nového vykonávacieho rozhodnutia 15. decembra 2023, ktorým sa stanovuje pracovný program, týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe Únie. Projekt NCTS P5 má stanovený nový termín nasadenia do produkčnej prevádzky v druhej polovici roka 2024.



Zdôraznil, že z pohľadu užívateľa súčasného systému pre tranzit posun termínu neznamená žiadnu zmenu súčasného stavu a vykonávaných postupov - elektronický spôsob komunikácie a rovnako aj obsah jednotlivých colných vyhlásení zostane zachovaný do momentu ukončenia prechodného obdobia.



Súkup dodal, že o presnom dátume zavedenia modernizovaného tranzitného systému NCTS P5 do produkčnej prevádzky v roku 2024 bude FS dotknutú verejnosť včas informovať.