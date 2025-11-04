< sekcia Ekonomika
Finančná správa spustila pilotnú prevádzku QR platieb
Mechanizmus týchto platieb funguje tak, že pokladničný systém podnikateľa vygeneruje unikátny QR kód, ktorý obsahuje údaje o transakcii.
Autor TASR
Bratislava 4. novembra (TASR) - Finančná správa (FS) pokračuje v prípravách na zavedenie systému platieb cez QR kód. Po vývoji riešenia v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou (STU) spustila testovanie systému v kooperácii s bankami, ktoré sú pripravené a prejavili záujem zapojiť sa do uzavretej pilotnej prevádzky. Potrvá do konca roka 2025 a dobrovoľne sa do nej môžu zapojiť aj podnikatelia, ktorí prejavia záujem a splnia stanovené podmienky. Informoval o tom v utorok hovorca FS Daniel Kováč.
„Cieľom pilotnej prevádzky systému je otestovať prenos notifikácií, stabilitu systému a užívateľský komfort pri platbách. Obchodníci sa môžu prihlásiť cez svojho predajcu kasového systému alebo priamo na adrese kverkom.kasoveIS@financnasprava.sk. Podmienkou účasti je, aby výrobca pokladnice mal implementovanú platobnú metódu naskenovaním QR kódu,“ priblížil hovorca.
Avizoval, že širokej verejnosti bude systém QR platieb sprístupnený v otvorenej pilotnej prevádzke od 15. januára budúceho roka. Produkčná prevádzka je naplánovaná od 1. marca 2026.
Mechanizmus týchto platieb funguje tak, že pokladničný systém podnikateľa vygeneruje unikátny QR kód, ktorý obsahuje údaje o transakcii. „Zákazník ho naskenuje vo svojej mobilnej bankovej aplikácii a po potvrdení sa platba okamžite spracuje. Pokladnica následne dostane notifikáciu o úspešnej úhrade a vytlačí pokladničný doklad - celý proces trvá len niekoľko sekúnd,“ zdôraznil Kováč.
Umožňuje to systém Notifikátor okamžitých platieb (NOP), ktorý slúži na výmenu informácií o úhrade medzi bankou obchodníka a jeho pokladňou. Obchodník tak bude môcť ponúknuť alternatívny spôsob bezhotovostnej úhrady cez mobilný banking zákazníka. Technické rozhranie systému NOP poskytla finančná správa bezplatne výrobcom pokladničných systémov a ďalším poskytovateľom riešení pre podnikateľov.
„Naším cieľom je sprístupniť QR platby aj malým podnikateľom - jednoducho, bezpečne a bez zbytočných nákladov, napríklad na platobný terminál. V mnohých prípadoch bude stačiť len aktualizácia softvéru existujúcej pokladnice,“ konštatoval prezident FS Jozef Kiss.
„Cieľom pilotnej prevádzky systému je otestovať prenos notifikácií, stabilitu systému a užívateľský komfort pri platbách. Obchodníci sa môžu prihlásiť cez svojho predajcu kasového systému alebo priamo na adrese kverkom.kasoveIS@financnasprava.sk. Podmienkou účasti je, aby výrobca pokladnice mal implementovanú platobnú metódu naskenovaním QR kódu,“ priblížil hovorca.
Avizoval, že širokej verejnosti bude systém QR platieb sprístupnený v otvorenej pilotnej prevádzke od 15. januára budúceho roka. Produkčná prevádzka je naplánovaná od 1. marca 2026.
Mechanizmus týchto platieb funguje tak, že pokladničný systém podnikateľa vygeneruje unikátny QR kód, ktorý obsahuje údaje o transakcii. „Zákazník ho naskenuje vo svojej mobilnej bankovej aplikácii a po potvrdení sa platba okamžite spracuje. Pokladnica následne dostane notifikáciu o úspešnej úhrade a vytlačí pokladničný doklad - celý proces trvá len niekoľko sekúnd,“ zdôraznil Kováč.
Umožňuje to systém Notifikátor okamžitých platieb (NOP), ktorý slúži na výmenu informácií o úhrade medzi bankou obchodníka a jeho pokladňou. Obchodník tak bude môcť ponúknuť alternatívny spôsob bezhotovostnej úhrady cez mobilný banking zákazníka. Technické rozhranie systému NOP poskytla finančná správa bezplatne výrobcom pokladničných systémov a ďalším poskytovateľom riešení pre podnikateľov.
„Naším cieľom je sprístupniť QR platby aj malým podnikateľom - jednoducho, bezpečne a bez zbytočných nákladov, napríklad na platobný terminál. V mnohých prípadoch bude stačiť len aktualizácia softvéru existujúcej pokladnice,“ konštatoval prezident FS Jozef Kiss.