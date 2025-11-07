< sekcia Ekonomika
Finančná správa spustila výberové konanie na e-Faktúru
Cieľom e-Faktúry je podľa FS zaviesť jednotný a plne elektronický proces od vystavenia faktúry až po jej prijatie a spracovanie.
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Finančná správa (FS) vyhlásila výberové konanie s medzinárodnou účasťou na poskytovateľa služby pre kľúčový komponent, ktorý má zabezpečiť jednoduchú, bezpečnú a štandardizovanú výmenu pripravovaných elektronických faktúr na Slovensku. Informoval o tom v piatok hovorca FS Daniel Kováč.
Medzinárodné verejné obstarávanie na poskytovateľa služby centrálneho komponentu, tzv. Service Metadata Publisher (SMP), je otvorené do 24. novembra tohto roka. Informácie o zákazke sú dostupné v systéme Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) a na portáli verejného obstarávania. Oznámenie bolo publikované aj organizáciou OpenPeppol.
Cieľom e-Faktúry je podľa FS zaviesť jednotný a plne elektronický proces od vystavenia faktúry až po jej prijatie a spracovanie. Navrhované riešenie bude fungovať v rámci medzinárodnej siete Peppol, ktorá je používaná v krajinách Európskej únie (EÚ) na výmenu elektronických faktúr a ďalších obchodných dokumentov.
„Zavedenie jednotného európskeho štandardu pre elektronickú výmenu faktúr zabezpečí, že systémy na Slovensku budú plne kompatibilné so systémami v ostatných krajinách EÚ. Pre firmy a podnikateľov to znamená jednoduchšie, rýchlejšie a spoľahlivejšie spracovanie faktúr. Súčasne ide o dôležitý krok k modernému a transparentnému spracovaniu dokladov a k zvýšeniu potenciálu pre spoluprácu na medzinárodnej úrovni,“ vysvetlil prezident FS Jozef Kiss.
Do implementácie e-Faktúry sa už v spolupráci s finančnou správou aktívne zapojili najväčší poskytovatelia účtovných, ekonomických a softvérových riešení na Slovensku, ktorí spolu pokrývajú viac ako 85 % trhu. Účtovné systémy sú aktuálne v procese prípravy na fázu Peppol Ready, ktorá predstavuje plnú technickú pripravenosť na bezpečnú elektronickú výmenu faktúr v jednotnom formáte. Prebiehajú tiež odborné konzultácie s veľkými podnikmi a inštitúciami, doplnil hovorca.
