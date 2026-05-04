Finančná správa spustila webového sprievodcu k e-fakturácii
Nový spôsob vystavovania a doručovania faktúr bude pre väčšinu podnikateľov, firiem aj živnostníkov povinný od januára 2027.
Autor TASR
Bratislava 4. mája (TASR) - Finančná správa (FS) sprístupnila interaktívneho sprievodcu elektronickou fakturáciou, ktorý pomôže podnikateľom, firmám aj ďalším subjektom zistiť, či sa ich e-faktúra týka a ako sa na ňu pripraviť. Informoval o tom hovorca FS Daniel Kováč.
„Okrem samotného sprievodcu sú na špecializovanej stránke www.info-efaktura.sk dostupné aj podrobné postupy a konkrétne kroky pre jednotlivé skupiny subjektov, ktoré ich prevedú prípravou,“ priblížil Kováč.
Rozsiahlu sekciu venovanú elektronickej fakturácii nájdu používatelia aj na portáli FS, kde sú k dispozícii praktické návody, odpovede na viac ako 100 najčastejších otázok aj detailné vysvetlenia jednotlivých situácií z praxe. Záznamy z webinárov sú dostupné prostredníctvom Akadémie finančnej správy. K dispozícii je tiež call centrum finančnej správy na telefónnom čísle 048/4317 222.
Finančná správa podľa jej hovorcu zároveň pokračuje v intenzívnej komunikácii - realizuje odborné webináre, vydáva metodické usmernenia, spolupracuje s profesijnými združeniami a prevádzkuje komunikačnú platformu so softvérovými a účtovnými firmami. Cieľom je, aby mali všetky dotknuté subjekty k dispozícii zrozumiteľné informácie a praktické riešenia.
Nový spôsob vystavovania a doručovania faktúr bude pre väčšinu podnikateľov, firiem aj živnostníkov povinný od januára 2027. Od mája 2026 je možné zapojiť sa do systému dobrovoľne. Zavádzanie elektronickej fakturácie je súčasťou európskeho balíka opatrení ViDA, zameraného na modernizáciu systému dane z pridanej hodnoty (DPH) a zjednotenie pravidiel v rámci Európskej únie (EÚ). Podľa FS zároveň podnikateľom prinesie rýchlejšie spracovanie dokladov, zníženie chybovosti, nižšie administratívne náklady, lepšiu kontrolu nad transakciami a vyššiu bezpečnosť spracovania údajov.
