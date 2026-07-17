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Finančná správa: SR má už takmer 60 digitálnych poštárov
Medzi certifikovanými poskytovateľmi sú známi domáci dodávatelia aj medzinárodné spoločnosti
Autor TASR
Bratislava 17. júla (TASR) - Finančná správa (FS) eviduje už 59 certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby a ich sprostredkovateľov, ktorí budú zabezpečovať bezpečné odosielanie a prijímanie elektronických faktúr prostredníctvom siete Peppol. Ďalších osem digitálnych poštárov je v procese akreditácie. Informoval o tom v piatok hovorca FS Daniel Kováč.
Medzi certifikovanými poskytovateľmi sú podľa neho známi domáci dodávatelia aj medzinárodné spoločnosti. Zoznam zahŕňa firmy z viacerých európskych krajín vrátane Nemecka a Španielska, v procese akreditácie je aj poskytovateľ z Írska. V Belgicku, ktoré zaviedlo povinnú elektronickú fakturáciu od januára 2026, pôsobí približne 70 aktívnych poskytovateľov doručovacej služby, porovnal hovorca. Na Slovensku bude elektronická fakturácia pre zákonom stanovených podnikateľov povinná od začiatku budúceho roka.
„Takmer 60 subjektov zapojených do poskytovania doručovacích služieb potvrdzuje, že náš trh sa na zavedenie eFaktúry intenzívne pripravuje. Podnikatelia majú k dispozícii širokú ponuku - od jednoduchých a bezplatných schránok až po plne integrované služby priamo v účtovných systémoch. Naším cieľom je, aby si každý mohol vybrať riešenie zodpovedajúce jeho potrebám a aby bol prechod na elektronickú fakturáciu čo najjednoduchší,“ zhodnotil prezident finančnej správy Jozef Kiss.
Viacerí digitálni poštári sú podľa FS zároveň dodávateľmi účtovných, fakturačných alebo podnikových systémov. Klientom preto poskytnú riešenie „všetko v jednom“, vďaka ktorému budú môcť eFaktúru vystaviť, odoslať, prijať, spracovať aj archivovať v jednom prostredí. Nebudú tak musieť pracovať s technickými formátmi ani prenášať údaje medzi samostatnými aplikáciami, zdôraznil hovorca.
Digitálneho poštára je možné vybrať si už v súčasnosti zo Zoznamu certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby a ich sprostredkovateľov, ktorý je dostupný na webovej stránke FS a do elektronickej fakturácie sa zapojiť dobrovoľne ešte pred tejto vznikom povinnosti od 1. januára 2027. „Finančná správa podnikateľom odporúča, aby prípravu neodkladali - už teraz by si mali preveriť pripravenosť svojho účtovného alebo fakturačného softvéru, oboznámiť sa s dostupnými riešeniami a vybranú možnosť si vyskúšať počas dobrovoľnej fázy,“ doplnil Kováč.
Medzi certifikovanými poskytovateľmi sú podľa neho známi domáci dodávatelia aj medzinárodné spoločnosti. Zoznam zahŕňa firmy z viacerých európskych krajín vrátane Nemecka a Španielska, v procese akreditácie je aj poskytovateľ z Írska. V Belgicku, ktoré zaviedlo povinnú elektronickú fakturáciu od januára 2026, pôsobí približne 70 aktívnych poskytovateľov doručovacej služby, porovnal hovorca. Na Slovensku bude elektronická fakturácia pre zákonom stanovených podnikateľov povinná od začiatku budúceho roka.
„Takmer 60 subjektov zapojených do poskytovania doručovacích služieb potvrdzuje, že náš trh sa na zavedenie eFaktúry intenzívne pripravuje. Podnikatelia majú k dispozícii širokú ponuku - od jednoduchých a bezplatných schránok až po plne integrované služby priamo v účtovných systémoch. Naším cieľom je, aby si každý mohol vybrať riešenie zodpovedajúce jeho potrebám a aby bol prechod na elektronickú fakturáciu čo najjednoduchší,“ zhodnotil prezident finančnej správy Jozef Kiss.
Viacerí digitálni poštári sú podľa FS zároveň dodávateľmi účtovných, fakturačných alebo podnikových systémov. Klientom preto poskytnú riešenie „všetko v jednom“, vďaka ktorému budú môcť eFaktúru vystaviť, odoslať, prijať, spracovať aj archivovať v jednom prostredí. Nebudú tak musieť pracovať s technickými formátmi ani prenášať údaje medzi samostatnými aplikáciami, zdôraznil hovorca.
Digitálneho poštára je možné vybrať si už v súčasnosti zo Zoznamu certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby a ich sprostredkovateľov, ktorý je dostupný na webovej stránke FS a do elektronickej fakturácie sa zapojiť dobrovoľne ešte pred tejto vznikom povinnosti od 1. januára 2027. „Finančná správa podnikateľom odporúča, aby prípravu neodkladali - už teraz by si mali preveriť pripravenosť svojho účtovného alebo fakturačného softvéru, oboznámiť sa s dostupnými riešeniami a vybranú možnosť si vyskúšať počas dobrovoľnej fázy,“ doplnil Kováč.