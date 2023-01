Finančná správa odoslala elektronicky vyše troch miliónov dokumentov

Bratislava 4. januára (TASR) - Obojsmerná komunikácia pre oblasť daňovú (OBK-OD) funguje naplno rok. Finančná správa (FS) od začiatku januára minulého roka odoslala daňovým subjektom viac ako 3,1 milióna dokumentov, z čoho bolo 2,5 milióna cez Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS). Na poštovnom tak ušetrili v rozmedzí od 4,6 do 7,5 milióna eur. Informovala o tom hovorkyňa FS Martina Rybanská.



Finančná správa už rok komunikuje s daňovými subjektmi kompletne elektronicky. "Minulosťou sa stali oznámenia o uložení zásielky na pošte, teda žlté lístky. Elektronické úradné dokumenty (EÚD) posiela do elektronických schránok na ÚPVS," uviedla hovorkyňa. Daňové úrady od minulého januára vystavili elektronicky vyše 80 % dokladov.



Pri cenách poštovného od 1,85 do 3,00 eura za jednu fyzicky doručenú obálku FS pri počte 2,5 milióna elektronicky zaslaných dokumentov ušetrila od 4,6 do 7,5 milióna eur. Výhodou komplexnej OBK-OD je tiež zefektívnenie a zrýchlenie komunikácie medzi finančnou správou a jej klientmi. FS sa tak podľa Rybanskej zaradila medzi moderne fungujúce štátne inštitúcie, ale aj medzi väčšinu vyspelých finančných správ v rámci Európskej únie, v ktorých už takýto spôsob obojsmernej elektronickej komunikácie funguje dlhšie.



"OBK-OD nadviazala na existujúcu obojsmernú elektronickú komunikáciu medzi colnými úradmi a subjektmi v oblasti správy spotrebných daní," uviedla hovorkyňa. Daňové subjekty tak získali väčší prehľad o svojich daňových povinnostiach, prístupný majú elektronický výpis z osobného účtu.



Rovnako majú prístupný aj elektronický spis (eSpis) na portáli FS, kde si môžu pozrieť všetky potrebné dokumenty. Informácie k obojsmernej komunikácii pre oblasť daňovú sú tiež na portáli inštitúcie.