Finančná správa: Súkromná výroba destilátu sa neruší

Bratislava 30. decembra (TASR) - Súkromné osoby budú môcť aj naďalej vyrábať destiláty, zákonodarcovia totiž upustili od pôvodného zámeru Ministerstva financií (MF) SR zrušiť súkromné pálenie destilátov. Finančná správa (FS) však upozorňuje, že výrobcovia destilátov musia aj naďalej spĺňať prísne podmienky výroby. Informovala o tom hovorkyňa FS Martina Rybanská.



"Občania, ktorí si kúpia destilačné zariadenie, musia jeho nadobudnutie do 15 dní oznámiť nielen colnému úradu, ale aj Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR," spresnila FS. Navyše, pred samotnou výrobou musia prejsť na colnom úrade evidenčným konaním. Ako vyčíslila FS, zaradených do evidencie je v súčasnosti 31 súkromných výrobcov destilátu.



"Súkromne páliť môžu občania len v mieste ich trvalého pobytu alebo v mieste, kde sa nachádza ovocný sad alebo záhrada. Použiť pritom môžu výhradne ovocie z vlastnej pestovateľskej činnosti," vymenovala Rybanská ďalšie povinnosti. Finančná spáva tiež upozorňuje, že takto vyrobený domáci destilát sa nemôže predávať, slúžiť má výhradne na súkromnú spotrebu.



Výrobca destilátu musí tiež podať colnému úradu za kalendárny rok daňové priznanie z celkového povoleného množstva 25 litrov čistého alkoholu, a to do troch pracovných dní od prvého uvoľnenia uzáveru destilačného zariadenia colným úradom a zaplatiť aj spotrebnú daň, podotkla FS. "Súkromný výrobca liehu zaplatí paušálnu daň za maximálne povolené množstvo, teda 135 eur," vyčíslila FS s tým, že na predmetné množstvo destilátu sa uplatní znížená sadzba dane, čiže 5,40 eura za jeden liter 100-percentného destilátu.



"Bez splnenia týchto podmienok nie je možné vyrábať destilát legálne," dodala FS s tým, že nesplnením niektorej z uvedených povinností sa vystavuje osoba pokute a aj podozreniu z trestného činu.



Finančná správa preto odporúča, aby osoby, ktoré majú záujem o súkromnú výrobu destilátu, sa v prípade nejasností obrátili na call centrum FS alebo na miestny príslušný colný úrad. Mali by tak urobiť ešte pred kúpením si destilačného zariadenia.