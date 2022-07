Finančná správa: Systém eKasa zaevidoval v júni rekordné tržby

Bratislava 8. júla (TASR) – Mesiac jún bol rekordný z hľadiska tržieb aj zaevidovaných pokladničných dokladov v systéme eKasa. Tržby dosiahli úroveň 2,92 miliardy eur, keď medziročne vzrástli o 11,9 %. Vyplýva to z aktuálnych štatistík finančnej správy, zverejnených na OpenData portáli, upozornila v piatok Finančná správa (FS) SR.



"Zaevidovaných bolo 163,9 milióna pokladničných dokladov pri medziročnom náraste o 5,1 %. V porovnaní s májovými hodnotami sa medziročný rast spomalil o 4,8 percentuálneho bodu a vyššie tržby v júni možno do veľkej miery pripísať rastu cien," spresnila hovorkyňa FS Martina Rybanská .



Z vybraných sektorov sa po silnom máji naďalej darilo ubytovacím a stravovacím službám, kde finančná správa eviduje celkový medziročný nárast tržieb za mesiac jún o 29,3 %. Vzhľadom na vysoké ceny pohonných látok rovnako rastú aj tržby čerpacích staníc, a to medziročne o 30 %.