Finančná správa ukončila operáciu likvidácie nezdaneného liehu
Na operácii sa podieľali viaceré colné úrady a výcvikové zložky finančnej správy. Na evidencii a identifikácii tovaru spolupracovalo pracovisko colného úradu v Dunajskej Strede.
Šamorín 10. marca (TASR) - Finančná správa (FS) SR ukončila rozsiahlu operáciu likvidácie liehu, ktorý sa nachádzal v priestoroch daňového skladu výrobcu liehu na Seneckej ceste v Šamoríne. Likvidácia prebiehala od 6. februára do 6. marca a podľa FS išlo o najväčšiu akciu na likvidáciu alkoholu od jej vzniku. TASR o tom informoval hovorca Finančného riaditeľstva SR Daniel Kováč.
Počas akcie zabezpečili 38 transportov tovaru cisternovými vozidlami, kamiónmi a vozidlami do 12 ton a 93 ozbrojených sprievodov hliadok finančnej správy. Zo skladu následne odviezli a zlikvidovali 380.954 kusov spotrebiteľských balení liehu, 94.186,35 litra voľného liehu a 4165,42 kilogramu aróm, macerátov a ďalších alkoholových komponentov.
Nelegálny alkohol ležal v šamorínskych skladoch niekoľko rokov. „Daňový subjekt počas celého procesu nespolupracoval so správcom dane. Ignoroval úradnú komunikáciu a nepreberal zásielky. Priestory skladu navyše uzamkol a zablokoval paletami s prázdnymi fľašami, aby sťažil prístup k tovaru,“ ozrejmil.
Operácia prebehla v dvoch fázach. „V prvej colný úrad pripravil logistiku a požiadal o súčinnosť Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dunajskej Strede, keďže prostredie bolo podľa finančnej správy rizikové a úrad mal s týmto subjektom skúsenosti z minulosti,“ zhrnul.
V druhej fáze finančná správa zabezpečila nepretržitú stráž objektu a postupne vyskladňovala a odvážala tovar na likvidáciu. „Prvé transporty vyrazili 9. februára, posledný tovar opustil sklad 4. marca. Likvidácia liehu sa definitívne skončila 6. marca v Bošanoch,“ doplnil.
Na operácii sa podieľali viaceré colné úrady a výcvikové zložky finančnej správy. Samotnú likvidáciu zabezpečila spoločnosť Detox, ktorú štát vybral vo verejnom obstarávaní.
Kroky na likvidáciu liehu sa začali pripravovať ešte v roku 2024. Kováč dodal, že škoda spôsobená štátu, ktorý musí platiť likvidáciu, je na úrovni 184.000 eur. Finančná správa podnikla právne kroky, pretože má podozrenie na úmyselné nekonanie zo strany bývalého vedenia finančnej správy.
