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Finančná správa ukončila v júli 779 daňových kontrol
Tie odhalili porušenia daňových predpisov za takmer 13 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Pracovníci finančnej správy ukončili v júli tohto roka 779 daňových kontrol, ktoré odhalili porušenia daňových predpisov za takmer 13 miliónov eur. V štyroch prípadoch pritom išlo o sumu vyššiu ako jeden milión eur, informovala v pondelok Finančná správa (FS) SR.
Okrem daňových kontrol vykonali kontrolóri 1406 miestnych zisťovaní a 1400 ústnych pojednávaní. Daňoví a colní kontrolóri uskutočnili tiež 1930 kontrol registračných pokladníc. Porušenie predpisov zistili v 505 prípadoch, pričom uložené pokuty dosiahli spolu takmer 350.000 eur.
K najvýznamnejším zisteniam patrili podľa hovorcu FS Daniela Kováča dva prípady kontroly dane z pridanej hodnoty (DPH). Kontrolóri pri nich preverili 24 zdaňovacích období za dva roky a zistili neoprávnené uplatnenie oslobodenia od DPH v sume takmer 3,8 milióna eur.
Kontrolovaný daňový subjekt tovar nadobúdal z iných členských štátov a následne ho deklaroval ako dodávaný ďalej, bez tuzemských odberateľov alebo dodávateľov. Správcovi dane však nepredložil doklady preukazujúce prepravu a dodanie tovaru do iného členského štátu. Keďže neboli splnené podmienky na oslobodenie od DPH pri intrakomunitárnom dodaní podľa zákona o DPH, správca dane uplatnené oslobodenie neuznal a dorubil daň v uvedenej výške.
Kontrolóri preverovali tiež daň z príjmov fyzickej osoby podnikajúcej v maloobchode a veľkoobchode so zmiešaným tovarom a potravinami. Podnikateľ vo svojom daňovom priznaní vykázal stratu takmer 50.000 eur. Kontrolóri zistili nesprávne zaúčtovanie vráteného vkladu podnikateľa, preto správca dane o príslušnú sumu zvýšil jeho zdaniteľné príjmy. Zároveň na základe posúdenia inventúrneho stavu skladových zásob a predaného tovaru znížil vykázané výdavky. Výsledkom kontroly bol nález vo výške takmer 49.000 eur.
Ďalší prípad sa týkal spoločnosti pôsobiacej v stavebníctve, ktorej kontrolóri preverovali daň z príjmov právnických osôb. Spoločnosť v roku 2024 nesprávne zahrnula do nákladov stavebné práce súvisiace s výstavbou bytových jednotiek určených na vlastné použitie. Takéto výdavky nemali byť zaúčtované priamo do nákladov, ale mali byť súčasťou obstarávacej ceny hmotného majetku. Do daňových výdavkov sa následne premietajú postupne prostredníctvom odpisov po dokončení výstavby a zaradení stavby do užívania. V tomto prípade išlo o sumu takmer 480.000 eur. Po jej zohľadnení sa upravil výsledok hospodárenia spoločnosti a znížila jej vykázaná daňová strata za rok 2024.
Okrem daňových kontrol vykonali kontrolóri 1406 miestnych zisťovaní a 1400 ústnych pojednávaní. Daňoví a colní kontrolóri uskutočnili tiež 1930 kontrol registračných pokladníc. Porušenie predpisov zistili v 505 prípadoch, pričom uložené pokuty dosiahli spolu takmer 350.000 eur.
K najvýznamnejším zisteniam patrili podľa hovorcu FS Daniela Kováča dva prípady kontroly dane z pridanej hodnoty (DPH). Kontrolóri pri nich preverili 24 zdaňovacích období za dva roky a zistili neoprávnené uplatnenie oslobodenia od DPH v sume takmer 3,8 milióna eur.
Kontrolovaný daňový subjekt tovar nadobúdal z iných členských štátov a následne ho deklaroval ako dodávaný ďalej, bez tuzemských odberateľov alebo dodávateľov. Správcovi dane však nepredložil doklady preukazujúce prepravu a dodanie tovaru do iného členského štátu. Keďže neboli splnené podmienky na oslobodenie od DPH pri intrakomunitárnom dodaní podľa zákona o DPH, správca dane uplatnené oslobodenie neuznal a dorubil daň v uvedenej výške.
Kontrolóri preverovali tiež daň z príjmov fyzickej osoby podnikajúcej v maloobchode a veľkoobchode so zmiešaným tovarom a potravinami. Podnikateľ vo svojom daňovom priznaní vykázal stratu takmer 50.000 eur. Kontrolóri zistili nesprávne zaúčtovanie vráteného vkladu podnikateľa, preto správca dane o príslušnú sumu zvýšil jeho zdaniteľné príjmy. Zároveň na základe posúdenia inventúrneho stavu skladových zásob a predaného tovaru znížil vykázané výdavky. Výsledkom kontroly bol nález vo výške takmer 49.000 eur.
Ďalší prípad sa týkal spoločnosti pôsobiacej v stavebníctve, ktorej kontrolóri preverovali daň z príjmov právnických osôb. Spoločnosť v roku 2024 nesprávne zahrnula do nákladov stavebné práce súvisiace s výstavbou bytových jednotiek určených na vlastné použitie. Takéto výdavky nemali byť zaúčtované priamo do nákladov, ale mali byť súčasťou obstarávacej ceny hmotného majetku. Do daňových výdavkov sa následne premietajú postupne prostredníctvom odpisov po dokončení výstavby a zaradení stavby do užívania. V tomto prípade išlo o sumu takmer 480.000 eur. Po jej zohľadnení sa upravil výsledok hospodárenia spoločnosti a znížila jej vykázaná daňová strata za rok 2024.