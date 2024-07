Finančná správa uložila v júli nepoctivým podnikateľom pokuty

Bratislava 31. júla (TASR) - Príslušníci finančnej správy v júli preverujú v rámci kontrolnej akcie Horúce leto 3 evidovanie tržieb na hudobných festivaloch, jarmokoch, kultúrno-spoločenských podujatiach, v baroch, reštauráciách, sezónnych prevádzkach či na kúpaliskách. Od 1. do 29. júla finančná správa vykonala 836 kontrolných nákupov, porušenie zákona zistila až v 354 prípadoch. Výška uložených pokút dosiahla 90.200 eur. Informoval o tom Daniel Súkup, hovorca finančnej správy. Akcia Horúce leto 3 bude podľa neho pokračovať do konca augusta.



Spresnil, že primárnym cieľom finančnej správy nie je podnikateľov pokutovať, ale dbať na dodržiavanie zákona. Napriek tomu, že finančná správa o kontrolnej akcii stále intenzívne informuje, zdá sa, že niektorí podnikatelia sú nepoučiteľní. Výsledky prvého mesiaca akcie ukazujú, že stále viac ako 40 % kontrolovaných subjektov porušuje zákon.



Kontrolné akcie takéhoto typu majú podľa Súkupa prispieť k tomu, aby aj verejnosť vnímala uvedené konanie nepoctivých podnikateľov ako neakceptovateľné, keďže v konečnom dôsledku poškodzujú každého jedného zákazníka, ktorému pokladničný doklad nevydajú.



Dodal, že finančné prostriedky, ktoré by mali ísť do štátneho rozpočtu, verejnosti potom chýbajú. Preto je dôležité, aby si občania vydanie pokladničného bloku aktívne vyžiadali, ak im ho podnikateľ nevydá. Ak sa občania stretnú s nevydaním, vydaním neúplných alebo falošných pokladničných dokladov, môžu túto skutočnosť ohlásiť finančnej správe emailom na pokladnica@financnasprava.sk.