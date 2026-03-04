< sekcia Ekonomika
Finančná správa umožní podať daňové priznanie mimo daňových úradov
Autor TASR
Bratislava 4. marca (TASR) - Finančná správa (FS) SR umožní aj tento rok podať daňové priznanie mimo priestorov daňových úradov, a to v jedenástich mestách po celom Slovensku. V bratislavskej Petržalke zároveň opäť sprístupní mobilnú kanceláriu, kde bude možné odovzdať daňové priznanie priamo z auta. Cieľom je zjednodušiť podanie pre ľudí, ktorí nemajú povinnosť s finančnou správou komunikovať elektronicky. V stredu o tom informovala FS.
Zamestnanci daňových úradov budú prijímať daňové priznania v jednom, prípadne dvoch konkrétnych dňoch najčastejšie medzi 25. a 30. marcom v mestách Šamorín, Hlohovec, Revúca, Detva, Hurbanovo, Šahy, Kolárovo, Stropkov, Dubnica nad Váhom a Turčianske Teplice. Výnimkou sú Veľké Kapušany, kde budú daňové priznania preberať na mestskom úrade 18. marca. Podania budú preberať v priestoroch mestských úradov alebo na bývalých kontaktných miestach daňových úradov, najčastejšie v čase od 8.00 do 16.00 h.
Služba mobilnej kancelárie bude k dispozícii na parkovisku daňového úradu na Ševčenkovej ulici v bratislavskej Petržalke v pondelok 30. marca od 8.00 do 17.00 h a v utorok 31. marca od 8.00 do 18.00 h. Daňovníci môžu priznanie odovzdať bez vystúpenia z vozidla.
Lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov si možno predĺžiť, napríklad z dôvodu nedostatku času alebo príjmov zo zahraničia. Oznámenie o predĺžení lehoty je potrebné podať na predpísanom tlačive najneskôr do 31. marca 2026.
Finančná správa zároveň pripomína, že daňové povinnosti je možné vybaviť aj elektronicky z domu. Komunikovať elektronicky môže každý, vrátane fyzických osôb, po registrácii na portáli finančnej správy. Na registráciu a autorizáciu je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom alebo kvalifikovaný elektronický podpis.
