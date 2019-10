Finančná správa upozornila na falošné eKasy

Bratislava 25. októbra (TASR) – Na Slovensku sa objavili internetové ponuky na dodávku elektronických registračných pokladníc, ktoré údajne majú certifikáciu pre nový systém online napojených pokladníc eKasa. V skutočnosti však certifikované nie sú, upozornila v piatok na sociálnej sieti Finančná správa (FS) SR.



"Pozor na pochybné eKasy! Aktuálne sa objavili niektoré webové stránky, ktoré ponúkajú údajne certifikované riešenia pre eKasu, avšak v skutočnosti to tak nie je," uviedla FS. Podnikatelia, ktorí eKasu kupujú, by si mali vždy preveriť, či je dané zariadenie skutočne certifikované. "Aktuálny zoznam certifikovaných riešení máme zverejnený na: http://bit.ly/certifikovaneEkasy," dodala FS.



Systém eKasa s elektronickými registračnými pokladnicami online napojenými na FS je spustený od začiatku apríla. Podnikatelia, ktorí už predtým evidovali tržby registračnými pokladnicami, musia staré pokladnice vymeniť, alebo upraviť na nový systém do konca roka.