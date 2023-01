Finančná správa upozorňuje na neplatnosť certifikátov starších OP

Bratislava 23. januára (TASR) - Vzhľadom na blížiace sa prvé daňové povinnosti v tomto roku finančná správa opätovne upozorňuje na zmeny v prípade občianskych preukazov s čipom vydaných do 20. júna 2021. Platnosť certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) na nich vypršala 31. decembra minulého roka. Ak si daňovník nevymenil občiansky preukaz za nový, je potrebné, aby si na starý OP nahral nový typ certifikátu.



"V prípade OP vydaných do 20. júna 2021 sa zmeny týkajú len elektronického podpisovania, ostatné digitálne funkcie OP zostávajú naďalej zachované, teda bude možné sa prihlasovať do Portálu finančnej správy, či využívať ostatné e-služby v rámci Slovensko.sk, ktoré nevyžadujú elektronické podpisovanie," vysvetlila hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.



Tí, ktorí potrebujú využívať podpisovanie elektronickým certifikátom na plnenie daňových povinností, ako napríklad podanie daňového priznania k DPH či k dani z motorových vozidiel, môžu po 1. januári realizovať vybrané úkony cez alternatívu - zdokonalený elektronický podpis (ZDEP). Príslušný certifikát je možné si na OP nahrať aj doma cez aplikáciu eID klient. Bližšie informácie k tomu sú dostupné na portáli Slovensko.sk.



"Finančná správa umožňuje autorizovať ZDEP-om všetky elektronické dokumenty nachádzajúce sa na portáli finančnej správy v Katalógu elektronických formulárov po prihlásení sa do osobnej internetovej zóny. Rovnakým spôsobom je možné autorizovať aj podania colných vyhlásení prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok, alebo prostredníctvom portálu e-Commerce a rovnako využívať služby poskytovania informácii o záruke na colný dlh (GDS)," priblížila Rybanská.



Výnimky sa týkajú elektronického podávania ručiteľského vyhlásenia pri ručení vo forme jednotlivej záruky, informačného systému kontrolných známok (ISKZ) a systému na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúceho spotrebným daniam (EMCS), kde bude akceptovaný iba KEP.



Finančná správa pripravila k problematike ukončenia platnosti certifikátov sumárnu informáciu, ktorá je zverejnená na jej portáli. Súvisiace informácie sú tiež dostupné na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR, ako aj na portáli Slovensko.sk.