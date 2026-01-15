< sekcia Ekonomika
Finančná správa upozorňuje na podvodné e-maily šírené v jej mene
Podvodníci sa takto snažia vylákať osobné a bankové údaje občanov pod rôznymi zámienkami.
Autor TASR
Bratislava 15. januára (TASR) - V posledných dňoch sa opäť šíria falošné správy, ktorých odosielatelia sa vydávajú za Finančnú správu (FS) SR. Upozornila na to FS vo štvrtok na sociálnej sieti.
Podvodníci sa takto snažia vylákať osobné a bankové údaje občanov pod rôznymi zámienkami, ako napríklad „vrátenie daňového preplatku“ alebo „overenie digitálnej identity v rámci projektu digitalizácie štátnych služieb“. „Tieto e-maily pôsobia dôveryhodne, používajú logá štátnych inštitúcií a často obsahujú odkaz na falošnú stránku, kde od vás žiadajú zadanie osobných údajov alebo prihlásenie do ´účtu občana´,“ priblížila FS.
Na podvod podľa nej poukazuje viacero znakov. E-mail prichádza z neznámej alebo podozrivej adresy a obsahuje naliehavé výzvy, napríklad na rýchle overenie totožnosti, inak bude účet zablokovaný. Zároveň vyzýva na kliknutie na externý odkaz mimo oficiálnych portálov a žiada zadanie osobných či bankových údajov. „Finančná správa SR nikdy nezasiela takéto výzvy e-mailom,“ zdôraznila inštitúcia.
Finančná správa v tomto prípade odporúča neklikať na odkazy v podozrivých e-mailoch, neposkytovať osobné ani bankové údaje a takéto správy ihneď vymazať.
