Finančná správa upozorňuje na prechod na nový systém
Bratislava 23. decembra (TASR) - Finančná správa SR upozornila dovozcov na zmeny pri deklarovaní tovaru z tretích krajín. Súčasný deklaračný systém bude od februára 2026 definitívne nahradený novým colným informačným systémom eDovoz CCK.
Od novembra 2025 je k dispozícii nový colný informačný systém eDovoz CCK, ktorý sa stane kľúčovým najmä pri dovoze tovaru podliehajúceho mechanizmu Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Súbežná prevádzka pôvodného systému eDovoz a nového systému eDovoz CCK sa skončí 31. januára 2026.
Finančná správa v tejto súvislosti pripomenula, že 31. decembra 2025 sa končí prechodné obdobie mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach - mechanizmu CBAM, počas ktorého platí len oznamovacia povinnosť.
Od 1. januára 2026 vstupuje do platnosti jeho plné uplatňovanie, ktoré spočíva v povinnosti získať status schváleného deklaranta CBAM. Tovar podliehajúci CBAM opatreniam, ako napríklad cement, hnojivá, železo, oceľ či hliník, by mal byť od 1. januára 2026 deklarovaný výlučne prostredníctvom nového colného informačného systému eDovoz CCK.
Len v rámci tohto systému bude možné v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2399 zabezpečiť automatizované overovanie skutočnosti, či má dovozca postavenie schváleného deklaranta CBAM.
Napriek tomu, že paralelná prevádzka pôvodného deklaračného systému eDovoz a nového systému eDovoz CCK pokračuje aj po 1. januári 2026, finančná správa odporučila dovozcom, ktorí stále využívajú pôvodný systém, aby v prípade dovozu tovaru podliehajúceho CBAM opatreniam čo najskôr začali používať nový systém eDovoz CCK.
Finančná správa zároveň opätovne upozornila, že paralelná prevádzka dovozných systémov bude ukončená 31. januára 2026. Od 1. februára 2026 bude na podávanie colných vyhlásení v dovoze určený výlučne nový dovozný systém eDovoz CCK, zavedený 1. novembra 2025.
