Finančná správa upozorňuje na správne vypĺňanie colných vyhlásení

Bratislava 19. júla (TASR) - Finančná správa sa v praxi stretáva s viacerými chybami v colných vyhláseniach (CV). Pripravila preto informačný materiál, ktorý má pomôcť deklarantom odstrániť ich, čím sa do budúcnosti vyhnú možnému predĺženiu colného konania a neskoršiemu prepusteniu tovaru príjemcovi. Na tieto skutočnosti upozornila aj pomocou softwarningu.



"Kompletný informačný materiál k vypĺňaniu CV je verejnosti dostupný na portáli finančnej správy na špecializovanej podstránke. Finančná správa odporúča obchodnej verejnosti, aby sa s ním dostatočne oboznámila, nakoľko v najbližšom období bude venovať zvýšenú pozornosť vypĺňaniu CV. Deklarantom pomôže vyhnúť sa možným chybám alebo prípadným sankciám zo strany colného úradu," priblížila hovorkyňa daniarov Martina Rybanská s tým, že v prípade otázok sa môžu obrátiť aj na call centrum finančnej správy.



V praxi sa napríklad často stáva, že pri vývozných colných vyhláseniach deklarant nedostatočne uvádza miesto, kde je možné vykonať prehliadku tovaru. V rámci odseku "Umiestnenie tovaru" je vždy potrebné uvádzať presné miesto, teda názov firmy, ulicu, mesto, prípadne označenie skladu.



"Pri dovoze tovaru sa miesto, kde možno vykonať prehliadku tovaru, uvádza pomocou príslušných kódov. Ak sa uvedený údajový prvok v závislosti od navrhovaného colného režimu vypĺňa, uvedenie miesta predloženia tovaru musí byť dostatočne presné, aby mohli colné orgány vykonať fyzickú kontrolu tovaru," zdôraznila Rybanská.



Časté chyby eviduje finančná správa aj v prípade opisu tovaru. Ten musí byť formulovaný dostatočne presne, aby sa tovar mohol okamžite a jednoznačne identifikovať a zatriediť do kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka. Nutné je uviesť obchodný názov tovaru, technický opis, chemické značky, evidenčné a výrobné čísla. Nie je správne iba kopírovať formulácie z colného sadzobníka, ako napríklad "ostatné plastové výrobky pre osobné autá" či "pánske oblečenie".



"Deklaranti by mali byť obozretní aj pri uvádzaní fiktívnych certifikátov, ktorými deklarujú, že tovar nepodlieha zákazom a obmedzeniam. Podklady, na základe ktorých bol do colného vyhlásenia uvedený fiktívny certifikát Yxx, sú v držbe deklaranta, čo znamená, že v prípade overovania údajov uvedených v CV zo strany colných orgánov musia byť predložené ku kontrole," doplnila hovorkyňa.