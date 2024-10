Finančné riaditeľstvo: Finančná správa nelegálne nakupovala zbrane

Bratislava 17. októbra (TASR) - Finančná správa (FS) SR v minulosti obstarávala zbrane, strelivo a príslušenstvo k výzbroji bez potrebných licencií. Nelegálne nákupy odhalilo súčasné vedenie. Náboje formou výpožičky poskytlo finančnej správe za bývalej vlády ministerstvo vnútra, informovalo vo štvrtok Finančné riaditeľstvo SR.



Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS), ktorí patria k ozbrojeným zložkám štátu, narábajú so zbraňami, ktoré podľa súčasného vedenia FS nemôžu používať. "Je nepochopiteľné, že moji predchodcovia nezabezpečili licencie, aby finančná správa v súlade so zákonom mohla nakupovať výzbroj. Ich nečinnosť znamená, že de iure z našich príslušníkov KÚFS urobili odzbrojený a nie ozbrojený zbor," uviedol prezident FS Jozef Kiss.



Nákupy zbraní a streliva bez licencií sa udiali aj za uplynulých rokov, a teda ide o dlhodobý problém. Predchádzajúce vedenie FS napríklad v rozpore so zákonom nakúpilo pištole Glock, množstvo streliva a rôzne druhy príslušenstva. "Obrátili sme sa na Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré konštatovalo, že na všetky už zakúpené položky musí mať finančná správa zo zákona licenciu, pričom nimi nedisponuje ani v jedinom prípade," uviedol prezident FS.



V nelegálnom vyzbrojovaní asistovalo finančnej správe aj Ministerstvo vnútra SR. Za úradníckej vlády Ľudovíta Ódora poskytol rezort vnútra finančnej správe 40.000 nábojov Luger. Odovzdané boli napriek tomu, že FS na to nemala zákonné oprávnenie. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) sa opakovane ukazuje, že vláda pod vedením Ľudovíta Ódora konala netransparentne a neodborne. "Ministerstvo vnútra na to určite adekvátne zareaguje," dodal minister.



Finančná správa pod novým vedením už podnikla opatrenia a potrebné licencie na nákup výrobkov obranného priemyslu získala. V súvislosti s nelegálnymi nákupmi zbraní sa tiež obráti na orgány činné v trestnom konaní.