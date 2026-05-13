< sekcia Ekonomika
Finančná správa: V najrizikovejších sektoroch sa nepriznávajú miliardy
Podľa údajov FS dosiahol celkový objem evidovaných tržieb v systéme registračných pokladníc v roku 2025 viac ako 37,9 miliardy eur.
Autor TASR
Bratislava 13. mája (TASR) - Slovensko dlhodobo čelí masívnym daňovým únikom v sektoroch, kde dominuje nepriznávanie tržieb. V troch najrizikovejších oblastiach, kam patrí gastro a hotelierstvo, starostlivosť o telo a stavebníctvo, dosahujú odhadované ročné nepriznané tržby podľa dostupných analýz takmer miliardu eur. Informoval o tom v stredu hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
„Potvrdzujú to aj dáta z kontrol, ktoré sú však cielené na rizikové subjekty. Finančná správa v minulom roku vykonala 19.692 kontrol evidencie tržieb. Porušenie zákona zistila v 5789 prípadoch, čo predstavuje takmer 30 % všetkých kontrol. V 3746 prípadoch (19 %) kontrolóri odhalili nezaevidovanie tržby. Oproti roku 2023 vzrástol počet kontrol registračných pokladníc trojnásobne,“ priblížil hovorca.
Podľa údajov FS dosiahol celkový objem evidovaných tržieb v systéme registračných pokladníc v roku 2025 viac ako 37,9 miliardy eur. Podnikatelia pritom vystavili takmer dve miliardy pokladničných dokladov.
Osobitnú pozornosť venuje finančná správa podľa Kováča gastrosektoru, ktorý dlhodobo patrí medzi rizikové oblasti z pohľadu evidencie tržieb. V tomto sektore dosiahol objem evidovaných tržieb v roku 2025 viac ako 2,74 miliardy eur pri viac ako 213 miliónoch vydaných pokladničných dokladov.
„V gastrosektore vykonala finančná správa 7007 kontrol, pričom porušenia zistila v 1935 prípadoch (27 %). Nezaevidovanie tržby odhalili kontrolóri v 1256 prípadoch (17 %). Znamená to približne 500 miliónov eur nepriznaných tržieb,“ vyčíslil Kováč.
Významné zistenia prinášajú podľa neho aj expertízy registračných pokladníc. Od začiatku roka 2025 finančná správa zabezpečila 37 online registračných pokladníc, pričom pri 26 z nich identifikovala nepriznané tržby vo výške približne 8,6 milióna eur. Priemerne ide o viac ako 330.000 eur nepriznaných tržieb na jednu pokladnicu. „FS sa aj v týchto dňoch okrem iného zameriava na kontroly evidencie tržieb v rizikových sektoroch, kam patria gastroprevádzky, remeselnícke služby, služby starostlivosti o telo či zdravotnícke ambulancie,“ doplnil hovorca.
„Potvrdzujú to aj dáta z kontrol, ktoré sú však cielené na rizikové subjekty. Finančná správa v minulom roku vykonala 19.692 kontrol evidencie tržieb. Porušenie zákona zistila v 5789 prípadoch, čo predstavuje takmer 30 % všetkých kontrol. V 3746 prípadoch (19 %) kontrolóri odhalili nezaevidovanie tržby. Oproti roku 2023 vzrástol počet kontrol registračných pokladníc trojnásobne,“ priblížil hovorca.
Podľa údajov FS dosiahol celkový objem evidovaných tržieb v systéme registračných pokladníc v roku 2025 viac ako 37,9 miliardy eur. Podnikatelia pritom vystavili takmer dve miliardy pokladničných dokladov.
Osobitnú pozornosť venuje finančná správa podľa Kováča gastrosektoru, ktorý dlhodobo patrí medzi rizikové oblasti z pohľadu evidencie tržieb. V tomto sektore dosiahol objem evidovaných tržieb v roku 2025 viac ako 2,74 miliardy eur pri viac ako 213 miliónoch vydaných pokladničných dokladov.
„V gastrosektore vykonala finančná správa 7007 kontrol, pričom porušenia zistila v 1935 prípadoch (27 %). Nezaevidovanie tržby odhalili kontrolóri v 1256 prípadoch (17 %). Znamená to približne 500 miliónov eur nepriznaných tržieb,“ vyčíslil Kováč.
Významné zistenia prinášajú podľa neho aj expertízy registračných pokladníc. Od začiatku roka 2025 finančná správa zabezpečila 37 online registračných pokladníc, pričom pri 26 z nich identifikovala nepriznané tržby vo výške približne 8,6 milióna eur. Priemerne ide o viac ako 330.000 eur nepriznaných tržieb na jednu pokladnicu. „FS sa aj v týchto dňoch okrem iného zameriava na kontroly evidencie tržieb v rizikových sektoroch, kam patria gastroprevádzky, remeselnícke služby, služby starostlivosti o telo či zdravotnícke ambulancie,“ doplnil hovorca.