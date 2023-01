Finančná správa: Vianočné nákupy sa podpísali pod výrazný rast tržieb

Bratislava 17. januára (TASR) - Ľudia minulý rok pred Vianocami nakupovali viac ako v predošlom roku. Odzrkadlilo sa to v decembrových tržbách, ktoré finančná správa eviduje v systéme e-kasa a zverejňuje ich na OpenData portáli. V posledný mesiac vlaňajška tržby medziročne vzrástli o 23,2 %, medzimesačne stúpli o 13,7 %.



"Finančná správa zaznamenala v decembri 2022 výrazný nárast tržieb v systéme e-kasa. Podpísali sa pod to pravdepodobne predvianočné nákupy. Celkovo v posledný mesiac roka 2022 sa tržby medziročne zvýšili o 601 miliónov eur na 3,2 miliardy eur. Medzimesačne boli vyššie o 384 miliónov eur," priblížila hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.



Ako vyplýva zo zverejnených údajov, tržby rástli naprieč všetkými sektormi. Najvýraznejšie sa darilo maloobchodu, kde sa tržby zvýšili medziročne o 94,2 milióna eur. Nárast zaznamenali aj predajcovia pohonných látok, ktorým stúpli o 10,7 milióna eur.



Nárast tržieb v decembri 2022 zaznamenal aj maloobchod s odevmi, medziročne o 51,2 milióna eur. Výrazný rast v porovnaní s rovnakým obdobím predošlého roku zaznamenali aj služby pohostinstiev, a to o takmer 51 miliónov eur.