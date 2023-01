Finančná správa vlani vymohla rekordnú sumu viac ako 305 miliónov eur

Bratislava 31. januára (TASR) - Finančnej správe sa minulý rok podarilo prekonať stanovený ciel v oblasti vymáhania daňových nedoplatkov. Ako vyplýva z údajov zverejnených na OpenData portáli inštitúcie, daňoví exekútori do štátneho rozpočtu priniesli rekordných 305,9 milióna eur.



"Finančná správa dosiahla výsledky vďaka správne nastavenej stratégii vymáhania. V hľadáčiku daňových exekútorov boli najmä dlžníci s vyšším nedoplatkom, tiež viac pôsobili v teréne a pri obave z nevymožiteľnosti ešte nesplatnej dane využívali aj zákonom dané možnosti na jej zabezpečenie," priblížila hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská. Pod dobrý výsledok sa podľa nej podpísalo efektívne využívanie analytických nástrojov a podporných IT aplikácií, kvalitná metodická podpora, no najmä vysoké nasadenie samotných daňových exekútorov.



Daňoví exekútori vlani spolu s kontrolórmi pokračovali v boji proti rizikovým daňovým subjektom a daňovým únikom. Vďaka zabezpečovacím úkonom sa podľa Rybanskej podarilo ochrániť a reálne zaistiť finančné prostriedky v celkovej výške 4,33 milióna eur.



"Vďaka inštitútu medzinárodného vymáhania sa najmä dlžníci, ktorí by sa radi vyhli plateniu dane, presvedčili, že hranicami Slovenska sa možnosti daňového exekútora nekončia. Aj v roku 2022 sa opäť potvrdila dôležitosť medzinárodnej spolupráce pri vymáhaní, ktorá priniesla do štátneho rozpočtu vyše 4,7 milióna eur," vyčíslila hovorkyňa.