Finančná správa vrátila preplatky na dani z príjmu 95 % klientov

Bratislava 5. mája (TASR) - Finančná správa (FS) SR zaslala k utorku preplatok dane z príjmu za minulý rok spolu 268.723 daňovníkom. Je to viac ako 95 % z celkového počtu žiadostí, ktoré boli podané v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov do konca marca 2020 a boli úplné, uviedla FS.



Na účty 261.175 fyzických a 7548 právnických osôb už poslala FS sumu spolu viac ako 193 miliónov eur. "Celkom eviduje 280.675 žiadostí o vrátenie preplatku v sume 294,3 milióna eur," uviedla hovorkyňa FS Ivana Skokanová. Finančná správa vráti všetky preplatky z daňových priznaní podaných do konca marca do 10. mája.



Preplatky pre daňovníkov, ktorí podali daňové priznanie po 31. marci 2020, bude finančná správa spracovávať priebežne tak, aby ich daňovník dostal na účet do 40 dní od konca mesiaca, v ktorom daňové priznanie podal. Ak napríklad podal daňové priznanie 5. mája, lehota 40 dní sa počíta od konca mája, nie odo dňa podania.