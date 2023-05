Finančná správa vrátila preplatky na daniach

Bratislava 10. mája (TASR) - Finančná správa (FS) spracovala 420.391 žiadostí o vrátenie preplatkov na daniach a poukázanie daňového bonusu. Všetky žiadosti boli vybavené a spolu 463,57 milióna eur budú daňovníkom poukázané do stredy. V stredu o tom informovala hovorkyňa FS Martina Rybanská.



"Finančná správa v uplynulých týždňoch postupne spracovávala žiadosti o vrátenie preplatkov na daniach a vyplatenie daňových bonusov," uviedla Rybanská. Presne 87,09 milióna eur z tejto sumy predstavoval vyplatený daňový bonus na dieťa, 1,1 milióna eur tvoril daňový bonus na zaplatené úroky a 375 miliónov eur preplatky na dani.



Ak boli zistené nedostatky v podaných daňových priznaniach, daňovníkom bola zaslaná výzva na ich odstránenie. Kým tak neurobia, bude prerušená lehota na vrátenie preplatku, respektíve daňového bonusu, uviedla hovorkyňa.



Daňové úrady postupne spracovávajú na základe podaných daňových priznaní aj Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ako aj podané samostatné dokumenty Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Daňový úrad ako správca dane je povinný previesť podiel zaplatenej dane po splnení podmienok na účet prijímateľa na základe daňových priznaní do konca júna a samostatných vyhlásení do posledného dňa v júli, uzavrela hovorkyňa.