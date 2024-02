Finančná správa vybavila v januári vyše 1,1 milióna podaní

Bratislava 1. februára (TASR) - Finančná správa (FS) v januári tohto roka prijala celkovo 1,143 milióna podaní, čo v porovnaní s minulým rokom predstavuje nárast o 4,7 %. V závere mesiaca sa zbiehali termíny podania mesačných a štvrťročných platiteľov dane z pridanej hodnoty (DPH) a január je zároveň termínom na podanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel.



"Finančná správa už dopredu podnikla kroky, aby svojim klientom, daňovým subjektom vyšla čo najviac v ústrety a eliminovala rušivé momenty. FS už podľa údajov za ostatné roky očakávala, že dva januárové dni (24. - 25. januára) budú, čo sa týka počtu spracovaných podaní, rekordné a to sa aj potvrdilo," priblížil vedúci komunikačného oddelenia daniarov Radoslav Kozák.



Od 6. januára rozposlala finančná správa 194.783 daňovým subjektom predvyplnené daňové priznania (DP) k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2023. "Zaznamenali sme mierny nárast v počte vygenerovaných predvyplnených DP. Bolo ich o 5235 viac v porovnaní so zdaňovacím obdobím 2022," vyčíslil Kozák. Predvyplnené priznanie dostali subjekty, ktoré majú aktívnu elektronickú schránku na portáli FS a podali predtým priznanie za zdaňovacie obdobie 2022.



V rámci technickej podpory IT sekcia v januári upravila fungovanie systémov tak, aby dokázali zvládnuť rekordné množstvo podaní. Pre daňové subjekty bolo k dispozícii aj call centrum, ktoré pracovalo v posledné januárové dni v predĺženej pracovnej dobe. V dňoch 25. a 31. januára bolo k dispozícii až do polnoci, doplnil Kozák.