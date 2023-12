Finančná správa vyhrala dlhoročný súdny spor o 15,43 milióna eur s SPP

Bratislava 28. decembra (TASR) - Finančná správa (FS) uspela v dlhoročnom súdnom spore so Slovenským plynárenským priemyslom (SPP) o 15,43 milióna eur. Rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR potvrdil, že postup FS bol správny pri zistení účelovej zmeny akcionárov SPP s cieľom získať daňovú výhodu v podobe nezdanenia dividend. Rozsudok nadobudol právoplatnosť v uplynulých dňoch.



Krátko pred vyplatením dividend zo strany SPP svojim akcionárom založili v Holandsku akcionári - nemecká spoločnosť Ruhrgas Aktiengesellschaft Essen a francúzska G.D.F. International Paríž - spoločnosť Gas Holding B.V. Akcionárom SPP sa stala účelovo, aby získala daňovú výhodu v podobe nezdanenia dividend vyplácaných akcionárom zrážkovou daňou. Po vykonaní daňovej kontroly dane z príjmov za zdaňovacie obdobie 2003 to finančná správa zistila a dodatočne vyrubila SPP zrážkovú daň vo výške 15,43 milióna eur z dividend pre nového akcionára SPP - holandskú spoločnosť Slovak Gas Holding B.V.



FS uviedla, že holandská spoločnosť bola tzv. prázdnou spoločnosťou. Jej cieľom bolo získať daňovú výhodu. Ak by boli dividendy vyplatené pôvodným akcionárom SPP, ich suma by sa zdanila pri výplate 15 %, respektíve 10 %. Uvedená výška zdanenia sa však neplatila, keďže sa dividendy vyplácali novému akcionárovi.



Dividendy vyplatené holandskej spoločnosti neboli zdanené v štáte zdroja príjmu, teda na Slovensku, s využitím oslobodenia vyplývajúceho zo zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s Holandskom. V Holandsku boli tiež oslobodené od dane z príjmov podľa vnútroštátnych predpisov na základe tzv. podielového oslobodenia.



Dividendy tak "pretiekli" bez zdanenia cez novozaloženú holandskú spoločnosť prostredníctvom pôžičiek k pôvodným akcionárom, ktorými boli nemecký Ruhrgas Aktiengesellschaft Essen a francúzsky G.D.F. International Paríž.



Keďže bola zmena štruktúry akcionárov účelová a realizovaná s cieľom získať daňovú výhodu, FS to posúdila ako zneužitie práva. Najvyšší správny súd SR po niekoľkoročnom súdnom konaní vedenom na Slovensku aj na Súdnom dvore Európskej únie potvrdil správnosť postupu FS a vyzdvihol doktrínu zneužitia práva v oblasti medzinárodného zdaňovania.