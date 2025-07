Finančná správa začala akciu zameranú na kontrolu evidencie tržieb

Bratislava 1. júla (TASR) - Finančná správa (FS) aj tento rok v lete spúšťa tradičnú kontrolnú akciu v oblasti evidencie tržieb v systéme eKasa pod názvom Horúce leto 4. Kontrolóri sa pri nej zamerajú najmä na sezónne a rizikové prevádzky, ako sú bufety, bary, reštaurácie, stánky na jarmokoch, hudobné festivaly, kúpaliská či rôzne kultúrno-spoločenské podujatia.



„Kontrolná akcia má za cieľ zvyšovať počet kontrol a posilniť povedomie podnikateľov o ich zákonných povinnostiach a motivovať ich k dobrovoľnému plneniu daňových záväzkov. Cieľom je férové podnikateľské prostredie, kde poctiví nepociťujú nevýhodu oproti tým, ktorí zákon obchádzajú,“ informoval v utorok Daniel Kováč z komunikačného oddelenia FS.



Finančná správa podľa neho vníma túto kontrolnú akciu ako preventívnu, preto bude počas nej podnikateľom odovzdávať aj informačný leták s názvom „Radšej osveta ako pokuta“. Cieľom nie je šikanovať poctivých, ale upozorniť na povinnosti tých, ktorí ich dlhodobo zanedbávajú.



„Zároveň FS vyzýva verejnosť, aby sa zapájala do vytvárania férového trhu. Stačí si pri nákupe vždy pýtať pokladničný doklad - jeho nevydanie môže naznačovať krátenie tržieb a obchádzanie daňových povinností. A ak doklad nie je vydaný, prípadne je neúplný či falošný, je možné to jednoducho nahlásiť,“ doplnil Kováč.



Pri vlaňajšej akcii Horúce leto 3 bolo vykonaných takmer 1950 kontrol, pričom až 41 % kontrolovaných prevádzok porušilo zákon, predovšetkým nevydaním pokladničného dokladu. Takéto konanie má priamy negatívny vplyv na štátny rozpočet, vrátane výpadkov dane z pridanej hodnoty (DPH).



„Finančná správa v roku 2025 zvýšila počet realizovaných kontrol na priznávanie tržieb viac ako dvojnásobne a do 30. júna 2025 bolo zrealizovaných viac ako 10.085 kontrol, v ktorých identifikovala až 2650 porušení a uložila pokuty vo výške viac ako 1,6 milióna eur,“ priblížil prezident FS Jozef Kiss.