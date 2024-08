Finančná správa zadržala stovky cigariet na piešťanskom letisku

Piešťany 2. augusta (TASR) - Príslušníci finančnej správy (FS) zadržali stovky cigariet na piešťanskom letisku. V tejto súvislosti FS poukázala na to, že malé letiská sú "magnetom" pre pašerákov, ktorí si myslia, že úroveň kontrol by tam mohla byť nižšia ako na tých frekventovaných. TASR o tom informoval hovorca FS Daniel Súkup.



"Pri výkone dnešnej kontroly na piešťanskom letisku, vykonávanej v rámci colného dohľadu po prílete linky z tureckej Antalye, príslušníci finančnej správy opäť zachytili väčšie množstvo cigariet. Dotknutá cestujúca sa z letiska vybrala zeleným pruhom, čím deklarovala, že nemá žiaden tovar podliehajúci colnému dohľadu, teda precleniu," priblížila FS.



Následná kontrola batožiny príslušníkmi FS z Trnavy však zistila, že cestujúca má pri sebe päť kartónov cigariet v počte celkovo 1000 kusov. FS pripomína, že v leteckej doprave je podľa predpisov možné oslobodiť od cla maximálne 200 spotrebiteľských kusov cigariet na cestujúceho. Preto boli zvyšné štyri kartóny v počte 800 kusov, ktoré neboli označené slovenskou kontrolnou známkou, zaistené. Do režimu voľného obehu bolo prepustených 200 kusov a cestujúcej bola udelená pokuta.



FS upozornila, že po mesiaci ide už o druhý záchyt na tomto letisku, keď 1. júla zaistili 1000 kusov cigariet. "K pašovaniu cigariet dochádza často z nevedomosti a neznalosti zákona, no stredné a malé letiská na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách predstavujú riziko vytvárania nelegálnych koridorov pre možné pašovanie rôzneho tovaru," uzavrela FS.