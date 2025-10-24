< sekcia Ekonomika
Finančná správa zaistila cigarety a tovar za milióny eur
Zadržali sedem podozrivých Ukrajincov.
Autor TASR
Bratislava 24. októbra (TASR) - Príslušníci Finančnej správy (FS) SR odhalili v spolupráci s políciou na západnom Slovensku nelegálnu linku na výrobu cigariet určených pre čierny trh v západnej Európe a zadržali sedem podozrivých Ukrajincov. Len niekoľko dní predtým colníci odhalili veľké množstvo nelegálneho tabakového tovaru a podozrivých látok, informovala v piatok FS.
V hale sa nachádzala moderná plniaca a baliaca technológia, balička tabaku a veľké množstvo komponentov určených na výrobu spotrebiteľských balení cigariet. Colníci a vyšetrovatelia zaistili viac ako 5,9 milióna kusov cigariet, takmer 13,8 tony rezaného tabaku a technické zariadenia v hodnote približne pol milióna eur. Predbežná škoda na spotrebnej dani bola vyčíslená na 2,8 milióna eur.
V druhom prípade odhalila hliadka Colného úradu Nitra v skladových priestoroch v obci Nána (okres Nové Zámky) veľké množstvo náplní do elektronických cigariet neoznačených kontrolnou známkou, ampulky a bandasku s označením cannabis relax. Podľa predbežných zistení môže ísť o omamné a psychotropné látky. Zaistený tovar bol odovzdaný Kriminálnemu úradu FS, ktorý vykonáva ďalšie procesné úkony. Predbežná škoda na spotrebnej dani predstavuje takmer 350.000 eur.
