Finančná správa zaregistrovala 111.000 subjektov na daň z príjmov
Bratislava 22. januára (TASR) - Finančná správa (FS) zaznamenala v roku 2025 viac ako 111.000 nových registrácií daňových subjektov na daň z príjmov. Tento trend potvrdzuje, že podnikateľské prostredie na Slovensku zostáva atraktívne pre nové subjekty, informoval vo štvrtok hovorca FS Daniel Kováč.
Vyčíslil, že vlani bolo na daň z príjmov zaregistrovaných 111.053 nových subjektov. Z toho 78.063 tvorili fyzické osoby a 32.990 právnické osoby. Počas roka zároveň zaniklo 63.170 registrácií. Medzi nimi bolo 48.765 fyzických osôb a 14.406 právnických osôb. Celkové saldo tak bolo pozitívne, keďže vzniklo o 47.882 daňových subjektov viac, ako zaniklo.
„Stabilný vývoj počtu registrácií a pozitívne saldo aj v roku 2025 potvrdzujú zdravú dynamiku slovenského podnikateľského prostredia,“ zhodnotil prezident FS Jozef Kiss.
K zvýšenému záujmu o registráciu firiem prispelo podľa neho zavedenie výhodnejšej 10 % sadzby dane pre právnické osoby. Naopak, zavedenie minimálnej dane motivovalo ukončenie činnosti neaktívnych spoločností, čo sa prejavilo v náraste zrušených registrácií.
