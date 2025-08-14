< sekcia Ekonomika
Finančná správa zaregistrovala na daň z príjmu 65.000 nových platcov
Registráciu daňových subjektov na daň z príjmov vykonáva FS na základe verejných registrov, predovšetkým obchodného a živnostenského registra.
Autor TASR
Bratislava 14. augusta (TASR) - Finančná správa (FS) SR zaznamenala za prvých sedem mesiacov tohto roka viac ako 65.000 nových registrácií daňových subjektov na daň z príjmov. Z tohto počtu sa 18.801 zaregistrovalo na daň z príjmov právnických osôb a 46.476 na daň z príjmov fyzických osôb, priblížila vo štvrtok FS.
„Stabilný trend vývoja počtu novoregistrovaných daňových subjektov a rast výberu daní je jasným dôkazom o pokračujúcej dynamike slovenského podnikateľského prostredia,“ uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss.
Registráciu daňových subjektov na daň z príjmov vykonáva FS na základe verejných registrov, predovšetkým obchodného a živnostenského registra. Rastúci trend počtu subjektov predpokladá FS aj v nasledujúcich mesiacoch.
„Stabilný trend vývoja počtu novoregistrovaných daňových subjektov a rast výberu daní je jasným dôkazom o pokračujúcej dynamike slovenského podnikateľského prostredia,“ uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss.
Registráciu daňových subjektov na daň z príjmov vykonáva FS na základe verejných registrov, predovšetkým obchodného a živnostenského registra. Rastúci trend počtu subjektov predpokladá FS aj v nasledujúcich mesiacoch.