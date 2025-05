Finančná správa zaregistrovala z úradnej moci 161.970 daňovníkov

Bratislava 27. mája (TASR) - Zavedením registrácie z úradnej moci finančná správa zaregistrovala za rok 2023 a 2024 celkovo 161.970 daňových subjektov. Ku koncu apríla 2025 počet zaregistrovaných daňových subjektov vzrástol o 25.458 daňových subjektov, spolu na 187.428. Informoval o tom Daniel Súkup, hovorca finančnej správy.



Registráciu z úradnej moci, tzv. „automatickú registráciu“, finančná správa vykonáva od januára 2023 na základe legislatívnej úpravy. Správca dane od tohto dátumu registruje automaticky fyzické osoby a právnické osoby zapísané do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) zo zdrojových registrov - Obchodný register a Živnostenský register - a od 15. apríla 2024 aj subjekty zapísané do registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a registra pozemkových spoločenstiev.



Údaje z týchto registrov sú podkladom pre správcu dane na vykonanie registrácie z úradnej moci tejto skupiny daňových subjektov vedenej v RPO. Uvedené daňové subjekty nemajú povinnosť predkladať formulár žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a žiadosť o zrušenie registrácie.



Pre daňové subjekty, ktoré nie sú zapísané do RPO zo zdrojových registrov (Obchodný register, Živnostenský register, Register spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a Register pozemkových spoločenstiev), platí naďalej legislatívna povinnosť podať žiadosť o registráciu u miestne príslušného správcu dane.