Finančná správa zašle nové oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti

Bratislava 5. júla (TASR) - Do konca júla zašle finančná správa nové oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti podnikateľom, u ktorých došlo k zmene hodnotenia, prípadne sa stali nehodnotenými. Nové oznámenie dostane po polročnom prepočte 21.702 daňovníkov. Informovala o tom hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.



"Hodnotí sa, aké povinnosti si voči finančnej správe subjekt nesplnil a z akých dôvodov mu bol index určený. Daňovník tak získa prehľad o konkrétnych porušeniach právnych predpisov, pridelených bodoch a podobne. V prípade, že subjekt nebude súhlasiť s hodnotením, má možnosť podať námietku v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia," uviedla Rybanská.



Podnikateľovi, u ktorého nedošlo k zmene indexu, správa oznámenie nezasiela. Ak bol daňovníkovi určený index a následne sa dostal do situácie, pre ktorú hodnotený nebude, správca dane zašle o tejto skutočnosti oznámenie. Správca nebude poskytovať benefity a uplatňovať obmedzenia voči nehodnotenému daňovému subjektu po márnom uplynutí lehoty na podanie námietky.



Cieľom indexu spoľahlivosti je dobrovoľné plnenie daňových povinností, a zároveň odmena pre daňové subjekty za ich plnenie si povinností voči štátu. Na základe hodnotenia môžu získať viaceré výhody. Patria medzi ne napríklad aj priaznivejšia lehota minimálne 15 dní pri predkladaní dokladov pri výkone daňovej kontroly. Vlani upravila finančná správy detaily kritérií pre hodnotenie po konzultácii s odbornou verejnosťou.