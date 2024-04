Cezhraničné platby treba nahlásiť do konca apríla

Bratislava 26. apríla (TASR) - Informácie o príjemcoch cezhraničných platieb zbiera finančná správa (FS) do konca apríla. Potrebné údaje musia zaslať poskytovatelia platobných služieb cez formulár FS. V piatok to pripomenula Drahomíra Adamčíková z Finančnej správy SR.



"Finančná správa pošle zhromaždené údaje do európskej databázy CESOP (Central Electronic System of Payment information). V Centrálnom elektronickom systéme platobných informácií sa dáta budú uchovávať, agregovať a porovnávať s inými európskymi databázami," objasnila Adamčíková.



Týka sa to príjemcov cezhraničných platieb, ktorí prijímajú štvrťročne viac ako 25 platieb. Požadované údaje musia vyplniť poskytovatelia platobných služieb do vzorového elektronického formulára, jednotného pre celú EÚ, ktorý je dostupný na webovej stránke FS.



Opatrenie Európskej komisie, z ktorého vyplynula táto povinnosť, platí od januára tohto roka. Legislatíva bola prijatá Európskou komisiou ešte v roku 2020.