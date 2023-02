Finančná správa zverejnila formulár na odvod z nadmerných príjmov

Bratislava 16. februára (TASR) - Finančná správa (FS) zverejnila formulár na platenie odvodu z nadmerných príjmov. Vo štvrtok o tom informovala hovorkyňa FS Martina Rybanská.



Doplnila, že oznámenie je na portáli inštitúcie a je editovateľné. Platitelia si ho stiahnu v Katalógu formulárov. Orgán štátnej správy pracuje na tom, aby bolo možné dokument vypĺňať aj na ich portáli.



Vláda schválila zavedenie odvodu z nadmerných príjmov z predaja vyrobenej elektriny nariadením vlády na konci januára, vysvetlila Rybanská. Platnosť nadobudlo tretieho februára.



"Prvé odvodové obdobie sa začína dňom nasledujúcim po dni účinnosti nariadenia vlády, ktorým určila strop trhového príjmu," uviedla hovorkyňa. Danými obdobiami sú kalendárne mesiace.



Rybanská dodala, že prvé odvodové obdobie sa skončí posledný februárový deň. Ďalšími sú nasledujúce kalendárne mesiace do konca budúceho roku.



Platiteľ tohto odvodu je povinný podať Oznámenie o odvode z nadmerných príjmov (OZNONP) a odvod zaplatiť vždy do 25. kalendárneho dňa mesiaca po uplynutí odvodového obdobia. OZNONP je povinný podať aj platiteľ odvodu, ktorému nevznikla v odvodovom období povinnosť na jeho úhradu. FS pripravila informáciu pre dotknuté subjekty o týchto povinnostiach (softwarning), ktorú zašle elektronicky do schránky daňového subjektu na portáli finančnej správy, uzavrela hovorkyňa.