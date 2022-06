Finančná správa zverejnila novú aplikáciu Virtuálna pokladnica 2

Bratislava 29. júna (TASR) - Finančná správa (FS) SR v stredu zverejnila novú aplikáciu Virtuálna registračná pokladnica (VRP) 2 na evidenciu tržieb, ktorá bude mať aj funkciu zaokrúhľovania. Stiahnuť si ju je možné z platformy Google Play, dostupná je aj cez webové rozhranie.



Hoci novela zákona o cenách nadobudne účinnosť až 1. júla, používatelia si aplikáciu môžu otestovať už v predstihu. "Upozorňujeme ich, že do uvedeného dátumu je VRP 2 určená predovšetkým na testovanie funkčnosti. Pokladničné doklady by nemali evidovať, vytvárať môžu neplatné doklady," priblížila hovorkyňa FS Martina Rybanská.



V prvej fáze programovania bol dôraz kladený na podporu tlače pokladničných dokladov, preto nie je VRP 2 zatiaľ dostupná pre iOS zariadenia, ale iba pre systémy Android 5 a vyššie.



Ak si podnikatelia nastavia ceny tak, že nepodliehajú zaokrúhľovaniu, tak budú môcť dočasne používať aj pôvodnú aplikáciu Pokladnica. Aplikácie je možné používať simultánne, avšak používateľ nemôže byť prihlásený do oboch naraz. FS však odporučila klientom, aby si stiahli a používali novú aplikáciu VRP 2, pretože súčasnú aplikáciu Pokladnica plánuje čoskoro odstaviť z prevádzky.