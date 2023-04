Finančná správa zverejnila zoznam indexu daňovej spoľahlivosti

Bratislava 28. apríla (TASR) - Finančná správa na svojej internetovej stránke zverejnila zoznam daňových subjektov s prideleným hodnotením v rámci indexu daňovej spoľahlivosti. Daňovníci vďaka tomuto nástroju budú mať prehľad napríklad o tom, ako si plní svoje povinnosti voči štátu ich obchodný partner, informovala v piatok hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.



Zoznam bude priebežne aktualizovaný, ak dôjde k zmene právoplatne prideleného indexu, prípadne ak daňový subjekt zanikne. "Finančná správa verí, že zverejnenie hodnotení zvýši dobrovoľné plnenie daňových povinností a podporí tých, ktorí si poctivo plnia svoje daňové povinnosti. Naopak, preventívne môže vplývať na tých podnikateľov, ktorým bol pridelený index menej spoľahlivý," priblížila Rybanská.



Zverejniť zoznam subjektov na základe oznámení o pridelení indexu, ktoré sú právoplatné, nariaďuje finančnej správe zákon o správe daní. Dostupný je na portáli finančnej správy v informačných zoznamoch. Vyhľadávať v ňom je možné na základe zadania mena a priezviska fyzickej osoby, adresy trvalého pobytu alebo miesta podnikania, obchodného mena alebo názvu právnickej osoby a jej sídla, podľa udania daňového identifikačného čísla, identifikačného čísla organizácie, ak bolo pridelené, prípadne aj na základe prideleného hodnotenia.



Daňovníci sú na základe hodnotenia rozdelení do troch kategórií - vysoko spoľahlivý, spoľahlivý a menej spoľahlivý. V aktuálne zverejnenom zozname má väčšina subjektov hodnotenie "spoľahlivý", je ich spolu 414.483. Hodnotenie "vysoko spoľahlivý" bolo pridelené 119.699 a "menej spoľahlivý" 59.078 daňovníkom.



"Daňový subjekt bude v zozname vždy zverejnený až po uplynutí lehoty na podanie námietky proti oznámeniu o indexe daňovej spoľahlivosti alebo po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým námietke nebolo vyhovené," avizovala hovorkyňa. Ak proti oznámeniu o indexe podá daňový subjekt námietku a bude jej vyhovené, správca dane mu zašle nové oznámenie. V takom prípade sa daňový subjekt do zoznamu zaradí na základe nového oznámenia po uplynutí príslušných lehôt. "Ak daňový subjekt proti rozhodnutiu o námietke podá správnu žalobu a správnej žalobe bude rozhodnutím súdu priznaný odkladný účinok, do zoznamu daňový subjekt nebude zaradený," doplnila Rybanská.