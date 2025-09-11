< sekcia Ekonomika
Finančná správa: Elektronická komunikácia prináša zmeny
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Napredovanie elektronickej komunikácie a menej fyzických návštev klientov priviedli finančnú správu k prehodnoteniu fungovania niektorých kontaktných miest daňových úradov na Slovensku. K 1. októbru 2025 sa presúva agenda troch kontaktných miest spolu s ich zamestnancami do väčšej pobočky alebo sídla v rámci krajov. V prípade dvoch dôjde k transformácii na pobočku daňového úradu. Uviedol to Daniel Kováč, hovorca Finančného riaditeľstva SR.
Spresnil, že technologické napredovanie spoločnosti, zmeny v podnikateľskom prostredí, väčší dôraz na informatizáciu a zjednodušenie komunikácie občana so štátnou správou viedli finančnú správu k prehodnoteniu organizácie práce na troch kontaktných miestach daňových úradov. K 1. októbru 2025 sa presúva agenda troch kontaktných miest spolu so zamestnancami do väčšej pobočky alebo sídla v rámci krajov. Zmena sa týka miest: Šahy, Dubnica nad Váhom, Turčianske Teplice. Na pobočky budú transformované kontaktné miesta v Šali a Kráľovskom Chlmci.
Podnikateľské subjekty podľa hovorcu navštevujú kontaktné miesta iba v minimálnej miere, predovšetkým z dôvodu povinnej elektronickej komunikácie. V najviac exponovanom období je finančná správa pripravená po dohode s vedením mesta preberať daňové priznania fyzických osôb priamo v mestách so zrušenými kontaktnými miestami.
„Klienti sa nemusia obávať straty kontaktu s finančnou správou. Práve naopak, aj vďaka tejto centralizácii daňových úradov bude môcť finančná správa svoje služby ešte viac zlepšovať,“ zdôraznil prezident finančnej správy Jozef Kiss.
Finančná správa nadväzuje podľa Kováča zmenami na pokračovanie plánu stanoveného už v roku 2012. Dovtedy existujúce menšie daňové úrady boli transformované na pobočky alebo kontaktné miesta, ktoré mali klientom finančnej správy pomôcť do času, kým nebude naplno fungovať elektronická komunikácia. Finančná správa od roku 2013 zrušila alebo transformovala celkom 33 kontaktných miest daňových úradov a nadväzuje na kroky už realizované v predchádzajúcich rokoch.
Hovorca dodal, že zavedenie povinnej elektronickej komunikácie právnických osôb a neskôr aj fyzických osôb - podnikateľov smerom k finančnej správe komunikáciu s daňovými subjektmi výrazne zmenilo. Upozornil, že komunikovať elektronicky s finančnou správou môžu všetci, nielen podnikatelia. Potrebné je zaregistrovať sa na portáli finančnej správy alebo s daňovým úradom v prípade fyzických osôb uzatvoriť tzv. dohodu o elektronickom doručovaní.
