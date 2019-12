Finančné odvetvie P2P financovania rastie, konkuruje bankám

Bratislava 3. decembra (TASR) - V Európe vzrástol objem tzv. P2P (person to person) investícií a pôžičiek za tri roky až päťnásobne. Banky cítia konkurenciu a snažia sa zviezť na novom trende.



P2P financovanie bolo ešte pred pár rokmi okrajovým finančným segmentom. Dnes sa však vo svete stáva etablovaným odvetvím. Podľa tohtoročnej správy cambridgeského Centra pre alternatívne investície investujú Európania do P2P pôžičiek ročne až 1,4 miliardy eur.



Aj v stredoeurópskom regióne sa záujem o P2P pôžičky rýchlo zvyšuje. V krajinách V4 investície do tohto sektoru presiahli milióny eur. Najväčším trhom je Poľsko (98 miliónov eur). Na Slovensku P2P portály sprostredkovali investície v hodnote 8,7 milióna eur.



Napríklad spoločnosť Bondster, ktorá pôsobí na slovenskom i českom trhu, za uplynulých 12 mesiacov sprostredkovala investície v objeme 19,4 milióna eur, čo je 2,5-krát viac ako pred rokom.



P2P platformy sú novým fenoménom zdieľanej ekonomiky. Spájajú ľudí, ktorí chcú výhodne investovať a ľudí alebo firmy, ktoré si chcú požičať. "Tým, že sa z procesu vynecháva banka, o jej náklady sa investori a dlžníci môžu podeliť na lepších úrokoch. Ďalšou výhodou je, že odvetvie ešte nie je prehnane zregulované. Je preto oveľa pružnejšie ako tradičné banky," hovorí riaditeľka spoločnosti Bondster Jana Mücková.



Rozvoj umožnil vznik digitálnych platforiem. Tie dokážu spojiť veľké množstvo individuálnych investorov s veľkým počtom drobným dlžníkov. V dobe internetu tak dokážu investori z krajín s prebytkom likvidity a nedostatkom investičných možností, napríklad zo západnej Európy, dokážu vložiť peniaze do rýchlo rozvíjajúcich sa regiónov s nedostatkom zdrojov no vysokými úrokmi.



Podľa Mückovej sa spoločnosť zameriava na rýchlo rastúce trhy. Veľký záujem je napríklad o trhy v Poľsku, Rusku, Bulharsku, Kazachstane, Južnej Afrike alebo v juhovýchodnej Ázii.