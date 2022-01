Bratislava 16. januára (TASR) - Finančné predsavzatia prinášajú okamžitý efekt pre peňaženku. Podľa finančného analytika Mariána Búlika z OVB Allfinanz Slovensko je dôležité mať jednorazové a pravidelné predsavzatia. Dlhodobo najväčšou chybou Slovákov je podľa jeho slov "skladovanie" úspor na bankových účtoch. Slováci majú v bankách aktuálne odložených 42 miliárd eur, ktoré nielen nič nezarábajú, ale pre vysokú infláciu každý deň strácajú na hodnote.



"Na bankovom účte sa odporúča ponechať len sumu vo výške tri až šesť bežných mesačných výdavkov na chod rodiny a peniaze na vaše ciele v najbližších troch až piatich rokoch. Všetky ostatné financie treba investovať do podielových a ETF fondov. Pri investovaní je kľúčové kvalitne navrhnúť široko rozložené investičné portfólio. Odporúčam preto poradiť sa so svojím finančným sprostredkovateľom," uviedol Búlik.



Ak niekto spláca viac úverov, je najvyšší čas na ich konsolidáciu, čiže spojenie do jedného úveru s najnižšou úrokovou sadzbou. Skonsolidovanie úverov na znížení úroku a nižšej splátke okamžite ušetrí desiatky eur mesačne. Pri hypotéke je aktuálne dôležité získať čo najnižší úrok na čo najdlhšiu dobu. "Keďže už v roku 2023 Európska centrálna banka môže pristúpiť k zvýšeniu centrálnej sadzby, úroky úverov pôjdu skôr či neskôr hore. Keďže úroky hypoték sú dnes na historickom dne, odporúčam zafixovať si úrokovú sadzbu na čo najdlhšiu dobu. Ideálne je vybrať si 10-ročnú fixáciu, pri ktorej sa úroky dostali pod hranicu jedného percenta," konštatoval Búlik.



Analytik taktiež poradil vymeniť účet za poplatok, za účet s nižším poplatkom alebo úplne zdarma. Vo viacerých bankách dnes je možné získať bezplatný účet pri splnení niekoľkých nenáročných podmienok. Okrem toho pokračoval, že pri poistení platí, že časom sa podmienky zlepšujú a za rovnaké peniaze vedia klienti získať viac. "Ak vám finančný sprostredkovateľ za posledný rok nekontroloval poistné zmluvy, je najvyšší čas tak urobiť. A ak je poistenie staršie ako päť rokov, je absolútne isté, že vám dokáže vybrať lepšie a často aj lacnejšie poistenie," hovoril Búlik.



Typickým adeptom na kontrolu a zvýšenie poistnej sumy je poistenie nehnuteľnosti. Hodnoty bytov a domov každý rok rastú, v poslednom období o vyše 18 % ročne. Taktiež rastú aj ceny stavebných materiálov. "Ak nemáte nastavenú automatickú indexáciu poistnej sumy, je vaša poistná suma bytu či domu už po dvoch rokoch poistenia určite nedostatočná. V takom prípade vám poisťovňa vyplatí nižšiu sumu aj o tisíce eur na opravu škody. To je veľké riziko, ktoré sa neoplatí podstupovať, keďže zvýšenie poistnej sumy vás vyjde maximálne na pár desiatok eur ročne," povedal Búlik.



Pri životnom poistení takisto platí, že nové zmluvy vám za rovnaké poistné prinesú lepšiu ochranu. Avšak v niektorých prípadoch sa starú poistku neoplatí rušiť. Preto je dôležité nechať si poistné zmluvy skontrolovať finančným sprostredkovateľom a postupovať podľa jeho odporúčaní.