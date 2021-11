Finančné riaditeľstvo bude vyšetrovať trestné činy na finančnej správe

Bratislava 18. novembra (TASR) - Kompetencia vyšetrovať trestné činy príslušníkov finančnej správy sa presunie na Finančné riaditeľstvo (FR) SR. Vyplýva to z novely zákona o finančnej správe, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.



"Návrhom zákona dochádza k presunu kompetencie v oblasti vyšetrovania a skráteného vyšetrovania trestných činov príslušníkov finančnej správy a zamestnancov finančného riaditeľstva z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) na Finančné riaditeľstvo SR," priblížilo v dôvodovej správe Ministerstvo financií (MF) SR.



Novelou sa tiež precizuje úprava príslušnosti Úradu pre vybrané hospodárske subjekty, posilňujú sa kompetencie a oprávnenia KÚFS v boji proti nedovolenému obchodovaniu medzi členskými štátmi EÚ s omamnými a psychotropnými látkami a so zbraňami a ustanovuje sa oprávnenie príslušníka finančnej správy na snímanie identifikačných znakov, ako sú napríklad daktyloskopické odtlačky.



Na druhej strane bolo potrebné novelizovať aj ustanovenia týkajúce sa služobného pomeru príslušníkov finančnej správy. Ide napríklad o zavedenie ďalšej možnosti vykonávať dočasnú štátnu službu, ďalej o výberové konanie a s tým súvisiace osobitné ustanovenie, ak sa do výberového konania prihlási okrem občana aj príslušník finančnej správy, o úpravu ustanovení týkajúcich sa zálohy pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy.



Novelou sa zakotvuje aj možnosť výkonu štátnej služby na inej adrese, ako je miesto výkonu štátnej služby, zosúlaďuje sa vek dieťaťa so všeobecnou právnou úpravou (11 rokov) pri poskytnutí služobného voľna s nárokom na služobný plat a precizujú sa ustanovenia tak, aby reflektovali na súčasnú situáciu a zohľadňovali vyhlásenie karanténnych opatrení.



Právna norma nadobudne účinnosť 1. januára 2022, okrem ustanovení týkajúcich sa nových kompetencií FR SR v oblasti vyšetrovania a systematicky prepojených ustanovení, ktoré budú účinné od 1. júna 2022.