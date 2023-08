Finančné riaditeľstvo chce obstarať systém na zber informácií platieb

Bratislava 16. augusta (TASR) - Finančné riaditeľstvo (FR) SR vyhlásilo verejné obstarávanie na vývoj a implementáciu vnútroštátneho elektronického systému na zhromažďovanie informácií o platbách (CESOP-SK). Jeho odhadovaná hodnota je 196.625 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku verejného obstarávania.



"Predmetom obstarania je vývoj a implementácia vnútroštátneho elektronického systému na zhromažďovanie informácií o platbách (ďalej len CESOP-SK), ktorého implementácia vyplýva Slovenskej republike zo schváleného vykonávacieho nariadenia Európskej komisie (EK) 2022/1504 a súvisiacich nariadení, ako aj § 70a zákona o DPH účinného od dňa 1. 1. 2024," priblížil obstarávateľ.



Úlohou systému bude spracovávať údaje o cezhraničných platbách od poskytovateľov platobných služieb (PPS) prijatých prostredníctvom portálu finančnej správy, ako aj vykonávať kontrolu formátu prijatých údajov. V prípade záporného výsledku bude bezodkladne informovať PPS, v prípade kladného posúdenia zasielať údaje do centrálneho systému CESOP. Bude tiež udržiavať zoznam poskytovateľov platobných služieb a sledovať, či všetci poskytovatelia odovzdali očakávané údaje v príslušných termínoch.



Záujemcovia môžu predkladať svoje ponuky do 11. septembra tohto roka. V tento deň sa budú obálky aj otvárať. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponuky bude najnižšia celková cena za poskytnutie požadovaného predmetu zákazky, vyjadrená v eurách vrátane DPH.