ÚVO: Finančné riaditeľstvo opätovne nezákonne uzatváralo dodatky

Bratislava 29. marca (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) opakovane preukázal nezákonný postup Finančného riaditeľstva SR pri uzatváraní dodatkov. Boli v celkovom objeme viac ako 11 miliónov eur bez DPH. Finančné riaditeľstvo za to už dostalo prvú pokutu vo výške viac ako pol milióna eur, informovala hovorkyňa úradu Janka Zvončeková.



Zatiaľ posledné rozhodnutie ÚVO o nezákonnom uzatváraní dodatkov je z 19. marca 2020. "Finančné riaditeľstvo ich uzatvorilo na základe výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní, pričom nepreukázalo podmienky, na základe ktorých mohlo takto postupovať," vysvetlil predseda ÚVO Miroslav Hlivák. Úrad bude ďalej pokračovať vo vedenom konaní o uložení pokuty za zistené porušenia zákona.



Finančné riaditeľstvo sa bránilo tým, že išlo o zákazky, pri plnení ktorých sa musia použiť osobitné bezpečnostné opatrenia alebo pri ktorých je nevyhnutná ochrana základných bezpečnostných záujmov SR v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie. Finančné riaditeľstvo to odôvodňovalo aj tým, že ochranu týchto bezpečnostných záujmov štátu nie je možné zabezpečiť inak ako použitím uvedenej výnimky.



Finančnému riaditeľstvu hrozí pokuta aj za inú zákazku. Úrad o nej na druhom stupni rozhodol 27. februára 2020. Aj v tomto prípade malo riaditeľstvo pri uzatváraní dodatkov neoprávnene obísť zákon o verejnom obstarávaní.



"Išlo o dodatky uzatvorené so spoločnosťou Beset, spol. s r. o. k Zmluve o dielo na ďalší vývoj Komplexného informačného systému Úradu daňového preverovania zo dňa 8. novembra 2004. Tieto dodatky boli uzatvorené v celkovej hodnote 2.991.561,59 eur bez DPH. Úrad teraz posudzuje, či sú splnené podmienky pre začatie správneho konania o uložení pokuty," priblížil Hlivák.



ÚVO tiež definitívne uzavrel prípad týkajúci sa nezákonne uzatvorených dodatkov na zmluvy týkajúce sa informačného systému pre kontrolórov. Tieto dodatky boli v celkovom objeme 8,4 milióna bez DPH. Úrad v kontrole zistil porušenia zákona o verejnom obstarávaní a následne predseda úradu 21. februára 2020 potvrdil pre Finančné riaditeľstvo pokutu vo výške 503.007,94 eur.



"Týmito dodatkami Finančné riaditeľstvo rozšírilo rozsah pôvodnej zmluvy v podstatných náležitostiach, akými sú predmet a cena, a to bez uplatnenia príslušných postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní účinného v čase ich uzatvárania. Tým sa vyhol povinnosti uzavrieť zmluvy, koncesné zmluvy alebo rámcové dohody podľa tohto zákona, spôsobmi alebo postupmi ustanovenými týmto zákonom," vysvetlil Hlivák. Finančné riaditeľstvo za to dostalo pokutu vo výške 5 % zo zmluvného plnenia.