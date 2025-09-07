Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 7. september 2025
Finančné trhy budú v tohtoročnom septembri ovplyvnené americkým Fedom

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Odborníci uviedli, že aj napriek historickým súvislostiam sa aktuálne trhové prostredie nesie v znamení silného optimizmu.

Autor TASR
Bratislava 7. septembra (TASR) - September býva z dlhodobého hľadiska najslabším mesiacom na finančných trhoch. Aj napriek tomu sa však aktuálne trhové prostredie nesie v znamení silného optimizmu. Uviedla to spoločnosť Across Private Investments s tým, že v najbližších týždňoch môžu sentiment na trhoch ovplyvňovať rozhodnutia americkej centrálnej banky (Fed) týkajúce sa znižovania úrokových sadzieb, ako aj colná politika a inflácia v USA.

Vidíme pretrvávajúcu dôveru investorov v pozitívny vývoj, a to aj napriek známym septembrovým rizikám. Kombinácia očakávaného znižovania sadzieb zo strany Fedu, prekvapivo silného amerického spotrebiteľa a trvalého záujmu o technologický sektor, najmä v súvislosti s umelou inteligenciou, vytvára veľmi priaznivé podmienky pre pokračovanie rastu,“ vysvetlil Andrej Rajčány zo spoločnosti.

Odborníci uviedli, že aj napriek historickým súvislostiam sa aktuálne trhové prostredie nesie v znamení silného optimizmu. Index S&P 500 zaznamenal štvrtý mesačný rast po sebe a chuť riskovať je badateľná naprieč všetkými triedami aktív, skonštatovali. Trhy zostávajú odolné voči slabším firemným výsledkom, politickým tlakom na americkú centrálnu banku a zmiešaným makroekonomickým signálom.

Spoločnosť však zdôraznila, že prílišná sebadôvera môže byť v tomto období zradná. „Historicky nízka volatilita, akú aktuálne pozorujeme naprieč hlavnými aktívami, často predchádza náhle korekcie. A keďže časť trhu je výrazne koncentrovaná do niekoľkých technologických gigantov, prípadné výpredaje môžu mať rýchly a neúmerne veľký vplyv,“ podčiarkli odborníci. Z pohľadu investičnej stratégie preto analytici odporúčajú zvýšenú disciplinovanosť v riadení rizika.

„Trhy síce vstupujú do septembra s optimizmom, no zároveň s dôvodmi na obozretnosť. Dôležité je udržať stratégiu a neprehliadnuť signály, ktoré naznačujú potenciálne zmeny sentimentu. Základom zostáva rozloženie rizika,“ dodal Rajčány.
