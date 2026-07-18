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Finančné trhy v 2. polroku ovplyvní dianie v USA aj centrálne banky
V druhom polroku môžu výkonnosťou aktív zamiešať hlavne pretrvávajúce geopolitické riziká, ale aj menová politika centrálnych bánk.
Autor TASR
Bratislava 18. júla (TASR) - Investori majú za sebou jeden z najdramatickejších polrokov za posledné obdobie. Niesol sa v znamení kontrastu medzi geopolitickými šokmi, inflačným tlakom a technologickým boomom, ktorý prepisoval historické tabuľky. V druhom polroku môžu výkonnosťou aktív zamiešať hlavne pretrvávajúce geopolitické riziká, ale aj menová politika centrálnych bánk. Vyplýva to z aktuálnych analýz a predikcií spoločnosti Across Private Investments.
Prvý polrok sa na Slovensku podľa firmy vyznačoval silným rastom objemu investícií v podielových fondoch. Slováci v nich mali k 30. júnu vložených viac ako 18,6 miliardy eur, pričom za prvý polrok pritieklo do fondov viac ako pol miliardy eur. V priemere si pritom pripísali zhodnotenie viac ako 6 % napriek tomu, že dianie na svetových trhoch v prvej polovici roka sprevádzali mnohé turbulencie a protichodné aspekty.
„Vývoj v uplynulých mesiacoch potvrdil, že diverzifikované portfóliá dokážu ustáť aj obdobia zvýšenej neistoty. Investori síce museli reagovať na prudké výkyvy cien energií, geopolitické napätie či meniace sa očakávania vývoja úrokových sadzieb, no rozhodujúce bolo, že fundamenty globálnej ekonomiky zostali naďalej priaznivé. Z dlhodobého pohľadu sa opäť ukázalo, že disciplína a trpezlivosť pri investovaní prinášajú lepšie výsledky než snaha reagovať na krátkodobé výkyvy trhov,“ zhodnotil hlavný analytik a portfólio manažér Across Dominik Hapl.
Vstup do druhej polovice roka bude podľa prognóz v znamení pokračujúceho boja s infláciou a možným pretrvávaním geopolitických rizík. Okrem ekonomických faktorov bude trhmi hýbať aj politika. V USA sa pozornosť presúva na nadchádzajúce kongresové voľby. Navyše, firemné zisky v americkom burzovom indexe S&P 500 majú nastavenú latku očakávaného rastu extrémne vysoko, čo investorom nenecháva takmer žiadny priestor na sklamanie, upozornili odborníci.
„Alfou a omegou ostáva diverzifikácia, teda rozloženie investície medzi rôzne triedy aktív, sektory a regióny. Investori by mali byť navyše pripravení na rotáciu kapitálu. Vzhľadom na vysoké ocenenie amerických technologických akcií odporúčame presunúť pozornosť aj k lacnejším európskym titulom a sústrediť sa aj na hodnotové sektory, ktoré by mohli po odznení energetického šoku ponúknuť zaujímavé zhodnotenie,“ doplnil analytik Across Jakub Timčák.
Prvý polrok sa na Slovensku podľa firmy vyznačoval silným rastom objemu investícií v podielových fondoch. Slováci v nich mali k 30. júnu vložených viac ako 18,6 miliardy eur, pričom za prvý polrok pritieklo do fondov viac ako pol miliardy eur. V priemere si pritom pripísali zhodnotenie viac ako 6 % napriek tomu, že dianie na svetových trhoch v prvej polovici roka sprevádzali mnohé turbulencie a protichodné aspekty.
„Vývoj v uplynulých mesiacoch potvrdil, že diverzifikované portfóliá dokážu ustáť aj obdobia zvýšenej neistoty. Investori síce museli reagovať na prudké výkyvy cien energií, geopolitické napätie či meniace sa očakávania vývoja úrokových sadzieb, no rozhodujúce bolo, že fundamenty globálnej ekonomiky zostali naďalej priaznivé. Z dlhodobého pohľadu sa opäť ukázalo, že disciplína a trpezlivosť pri investovaní prinášajú lepšie výsledky než snaha reagovať na krátkodobé výkyvy trhov,“ zhodnotil hlavný analytik a portfólio manažér Across Dominik Hapl.
Vstup do druhej polovice roka bude podľa prognóz v znamení pokračujúceho boja s infláciou a možným pretrvávaním geopolitických rizík. Okrem ekonomických faktorov bude trhmi hýbať aj politika. V USA sa pozornosť presúva na nadchádzajúce kongresové voľby. Navyše, firemné zisky v americkom burzovom indexe S&P 500 majú nastavenú latku očakávaného rastu extrémne vysoko, čo investorom nenecháva takmer žiadny priestor na sklamanie, upozornili odborníci.
„Alfou a omegou ostáva diverzifikácia, teda rozloženie investície medzi rôzne triedy aktív, sektory a regióny. Investori by mali byť navyše pripravení na rotáciu kapitálu. Vzhľadom na vysoké ocenenie amerických technologických akcií odporúčame presunúť pozornosť aj k lacnejším európskym titulom a sústrediť sa aj na hodnotové sektory, ktoré by mohli po odznení energetického šoku ponúknuť zaujímavé zhodnotenie,“ doplnil analytik Across Jakub Timčák.